Рассказываем, почему часто гниёт капуста: садовод назвала две основные причины

Почему гниёт капуста

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Что делать, если капуста начинает гнить? Эта проблема часто встречается у огородников. Садовод Дзен-канала "Моя прекрасная дача" назвала две основные причины.

Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Поздний срок сбора урожая. Капуста часто гниёт, когда уже дозрела, но её не срезают вовремя. Такие гнилые кочерыжки становятся непригодными для употребления и их следует удалить. Чтобы избежать этого, важно собирать урожай вовремя. Если не знаете, что делать с излишком капусты, можно раздать её, убрать в погреб, приготовить зимние заготовки, заквасить и так далее — вариантов масса.

Избыток влаги или слишком плотная почва. Практика показывает, что капуста может начать гнить во время длительных проливных дождей или когда земля становится слишком плотной, что препятствует циркуляции воздуха у корней и вызывает гниение. Чтобы избежать этих проблем, во время сезона дождей, особенно в период созревания капусты, рекомендуется накрывать её плёнкой. Также важно регулярно рыхлить почву или наносить мульчу, чтобы предотвратить образование корки на поверхности.