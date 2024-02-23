Рассказываем, почему часто гниёт капуста: садовод назвала две основные причины

Что делать, если капуста начинает гнить? Эта проблема часто встречается у огородников. Садовод Дзен-канала "Моя прекрасная дача" назвала две основные причины.
Поздний срок сбора урожая. Капуста часто гниёт, когда уже дозрела, но её не срезают вовремя. Такие гнилые кочерыжки становятся непригодными для употребления и их следует удалить. Чтобы избежать этого, важно собирать урожай вовремя. Если не знаете, что делать с излишком капусты, можно раздать её, убрать в погреб, приготовить зимние заготовки, заквасить и так далее — вариантов масса.
Избыток влаги или слишком плотная почва. Практика показывает, что капуста может начать гнить во время длительных проливных дождей или когда земля становится слишком плотной, что препятствует циркуляции воздуха у корней и вызывает гниение. Чтобы избежать этих проблем, во время сезона дождей, особенно в период созревания капусты, рекомендуется накрывать её плёнкой. Также важно регулярно рыхлить почву или наносить мульчу, чтобы предотвратить образование корки на поверхности.
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