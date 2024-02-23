Вылечить деревья от болезней реально: сделайте две ключевые обработки - даже старые растения выздоровят

Как вылечить деревья от болезней

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Эта эффективная система обработки сада помогает вылечить даже старые плодовые деревья от болезней. Помните, красивые яблоки, груши, сливы, черешни и другие плоды на картинке требуют активного ухода.

Фото: flickr.com by zenera from Europe is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Обработка сада часто связана с применением сильных химических средств, содержащих медь и железо. Эти средства следует использовать только для ликвидации уже существующих проблем. После лечения сада лучше перейти на биопрепараты и использовать их на протяжении всего сезона, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".

Для вылечивания больного сада рекомендуется провести две искореняющие обработки — осеннюю и весеннюю. Оптимальное время для этого зависит от климатических условий региона. Перед началом обработки необходимо выполнить санитарную обрезку деревьев, удалив сломанные и сухие ветки, а также утилизировать падалицу и мумифицированные плоды.

Осеннюю обработку сада лучше всего проводить с использованием железного купороса. Раствор готовится из 300 г купороса на 10 л воды. Весеннюю обработку можно провести с помощью 3% раствора медного купороса или бордосской жидкости.

Важно, чтобы препарат попадал на все ветки деревьев, даже самые высокие. Для этого можно использовать специальные опрыскиватели или краскопульты. Обязательно соблюдайте дозировку и носите средства защиты для безопасности себя и ваших растений. Только так вы сможете избавить сад от болезней и вредителей и получить обильный урожай.