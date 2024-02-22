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Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней

Как и чем опрыскивать клубнику от вредителей

2:25
Садоводство

Клубника — одна из самых популярных и любимых ягодных культур среди садоводов. Однако, как и любые другие растения, она может подвергаться атакам вредителей. Чтобы защитить клубнику от вредных насекомых и болезней, необходимо применять опрыскивания специальными препаратами.

Как и чем опрыскивать клубнику от вредителей
Фото: https://ogorod21vek.ru/

Перед началом опрыскивания необходимо убедиться в том, что растение здорово и не страдает от каких-либо заболеваний. Если есть повреждения или видны признаки болезни, рекомендуется сначала провести лечебные мероприятия, а затем приступить к опрыскиванию.

Для борьбы с вредителями клубники можно использовать как химические, так и биологические препараты. Химические препараты наиболее эффективны в борьбе с насекомыми и болезнями, но они также могут нанести вред пчелам и другим полезным насекомым. Поэтому, если вы хотите сохранить экологическую чистоту своего сада, рекомендуется использовать биологические препараты.

Одним из самых распространенных вредителей клубники являются клещи. Они питаются соками растения, что приводит к увяданию и гибели клубники. Для борьбы с клещами можно использовать такие препараты, как "Актара", "Фитоверм" или "Дикарбазин". Их необходимо растворить в воде и опрыскать растение, повторяя процедуру через определенные промежутки времени.

Также часто встречаются улитки, которые питаются листьями и плодами клубники. Для борьбы с ними можно использовать такие препараты, как "Металдегид" или "Металдегин". Эти препараты являются отравляющими для улиток и помогают сократить их количество и ущерб, наносимый растению.

Для предотвращения распространения грибковых заболеваний, таких как серая гниль или мучнистая роса, рекомендуется использовать препараты на основе меди. Например, "Шелкупер" или "Купрозан". Они эффективно борются с грибками и не наносят вреда растению.

Опрыскивание клубники от вредителей следует проводить регулярно, особенно в период активного роста и плодоношения растения. Необходимо придерживаться указанных в инструкции препарата дозировок и проводить опрыскивание при погодных условиях, не способствующих размножению или переносу вредителей.

Важно помнить, что использование химических препаратов должно быть обоснованным и рациональным. Необходимо соблюдать предосторожности при работе с ними и следить за сохранностью экологической системы вашего сада.

От болезней и вредителей одним раствором
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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