Как можно победить медведку: рассказываем о методах избавления от вредителя

Медведка — серьезный вредитель огорода, с которым бороться сложно, но возможно благодаря хитрости. Если вы заметили вредителей на своём участке, подготовьте ловушки для них. Выкопайте ямы глубиной около полуметра в нескольких местах и засыпьте их навозом, смешанным с соломой. Эти места станут идеальным укрытием для насекомых на зимовку. К концу осени, когда наступит стабильная низкая температура, просто раскопайте ямы и извлеките содержимое вместе с медведками.
Также в течение лета, если вы обнаружите ходы медведок, поливайте их водой с добавлением масла. Для этого смешайте столовую ложку масла с пол-литра воды, тщательно встряхните и заливайте в ходы. Это заставит насекомых выбираться на поверхность, где их можно легко поймать.
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