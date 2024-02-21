Как можно победить медведку: рассказываем о методах избавления от вредителя

Как бороться с медведкой

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Медведка — серьезный вредитель огорода, с которым бороться сложно, но возможно благодаря хитрости. Если вы заметили вредителей на своём участке, подготовьте ловушки для них. Выкопайте ямы глубиной около полуметра в нескольких местах и засыпьте их навозом, смешанным с соломой. Эти места станут идеальным укрытием для насекомых на зимовку. К концу осени, когда наступит стабильная низкая температура, просто раскопайте ямы и извлеките содержимое вместе с медведками.

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Также в течение лета, если вы обнаружите ходы медведок, поливайте их водой с добавлением масла. Для этого смешайте столовую ложку масла с пол-литра воды, тщательно встряхните и заливайте в ходы. Это заставит насекомых выбираться на поверхность, где их можно легко поймать.