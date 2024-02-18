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Госдума ввела уголовную ответственность за выращивание ипомеи

Уголовка за ипомею

2:35
Садоводство

Популярное дачное растение ипомею трехцветную из семейства вьюнковых признали наркосодержащим и приравняли к опиумному маку и марихуане. Вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уголовной ответственности за ее выращивание, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Уголовка за ипомею
Фото: yandex.ru by Author Unknown is licensed under Public Domain

Выращивание до 10 кустов (независимо от стадии развития) повлечет за собой административное наказание по ст. 10.5.1 КоАП РФ. Частные владельцы могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на 5 тысяч рублей, организации — на 300 тысяч рублей. За 10 и более кустов ипомеи грозит наказание по статье 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Выращивание от 10 до 100 кустов классифицируется как преступление в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что уголовная ответственность теперь грозит и за хранение или получение даже 3 граммов семян. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин уточнил, что все эти растения теперь подлежат госконтролю, а проверка и выявление нарушений будет осуществляться такими органами, как садово-парковое хозяйство, районные ЖЭКи, администрации муниципалитетов, правление СНТ.

Ипомея – однолетнее вьющееся цветущее растение. Его культивирование было предусмотрено нормативами благоустройства в ряде регионов РФ. В 2018 году ввоз семян ипомеи трехцветной был одобрен Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Это растение часто используется садоводами и владельцами частных домов для украшения заборов, стен и бытового озеленения.

Вместе с тем, семена ипомеи трехцветной обладают токсическими свойствами и содержат в своем составе производное лизергиновой кислоты, оборот которого запрещен действующим законодательством.

Под запрет также попали гармала и турбина щитковидная.

Напомним, что приобретение, хранение или перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей (например, семян), содержащих наркотические средства или психотропные вещества, также образует состав правонарушения.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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