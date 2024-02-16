Избавиться от мышей помогут определённые растения, посаженные вокруг дома

Мыши на даче исчезнут навсегда

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Мыши на даче могут стать настоящей проблемой для любого садовода. Они не только грызут растения и урожай, но и могут быть переносчиками различных инфекций. Но существует простой способ избавиться от этих неприятных гостей? Речь идет о посадке определённых растений вокруг дома.

Фото: http://stroikairemont.com/

Первым растением, которое поможет избавиться от мышей, является мята. Её сильный аромат отталкивает грызунов и заставляет их искать другое место для обитания. Кроме того, мята является отличным репеллентом для насекомых, так что она будет полезна не только для борьбы с мышами, но и для защиты растений от вредителей.

Ещё одним эффективным растением является лаванда. Её аромат не только приятен для нас, но и неприемлем для мышей. Кроме того, лаванда обладает антисептическими свойствами, что поможет предотвратить распространение инфекций, которые могут переносить грызуны.

Также стоит обратить внимание на розмарин. Его сильный запах отпугивает мышей и защищает растения от их нападений. Кроме того, розмарин обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, что сделает вашу дачу еще более безопасной и здоровой.

Но не только ароматы могут помочь избавиться от мышей. Существуют и растения, которые содержат вещества, отталкивающие грызунов. Например, это можжевельник и хвойные деревья. Их эффект будет усилен, если посадить их вместе с мятой, лавандой и розмарином.

Кроме того, стоит обратить внимание на место посадки растений. Лучше всего, если они будут расположены вокруг дома, образуя своеобразный барьер для мышей. Также можно посадить их вдоль забора или вокруг грядок с овощами и фруктами.

Но помимо посадки растений необходимо также следить за чистотой и порядком на даче. Мусор и остатки еды привлекают мышей, поэтому важно убирать их вовремя. Также можно использовать специальные ловушки или отпугиватели, но они не всегда эффективны и могут быть опасны для домашних животных.