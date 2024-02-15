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Обрезаем правильно малину, чтобы улучшить урожайность кустов

Тонкости обрезки малины весной

2:11
Садоводство » Деревья и кустарники

Весна — это время, когда садоводы начинают готовить свои сады к новому сезону. И одной из важных задач в этот период является обрезка малины. Это не только помогает улучшить урожайность кустов, но и способствует их здоровому росту и развитию. Делимся тонкостями обрезки малины весной, чтобы вы могли получить максимальный урожай и насладиться вкусными ягодами.

Тонкости обрезки малины весной
Фото: wild raspberries by mako from Kangasala, Suomi (Finland) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Малина относится к кустарниковым растениям, которые растут в виде многолетних кустов. Каждый год они дают новые побеги, на которых и появляются ягоды. Поэтому обрезка малины весной направлена на удаление старых и повреждённых побегов, а также на формирование куста для более удобного сбора ягод.

Первый этап обрезки малины начинается с удаления старых побегов. Они легко узнаваемы по тёмному цвету и отсутствию почек на них. Такие побеги уже не будут приносить урожай, а только отнимать питательные вещества у молодых побегов. Их следует обрезать у основания куста, оставляя только самые здоровые и сильные побеги.

Второй этап — формирование куста. Для этого нужно оставить на каждом кусте не более 5-6 самых сильных побегов. Они должны быть расположены равномерно по всему кусту и иметь достаточное расстояние между собой. Такой подход позволит малине получить достаточно питательных веществ и света для полноценного роста и развития.

Также стоит обратить внимание на правильное расположение побегов. Они должны быть направлены в сторону, противоположную от соседних кустов. Это позволит избежать перекрытия солнечного света и создаст оптимальные условия для роста и созревания ягод.

Ещё один важный момент — удаление поврежденных и больных побегов. Они могут стать источником распространения болезней и вредителей, поэтому их следует обрезать и уничтожить. Также стоит обратить внимание на наличие сухих и сломанных веток, которые могут мешать росту и развитию куста.

После обрезки малины необходимо провести подкормку органическими удобрениями. Это поможет компенсировать потерю питательных веществ и обеспечить кусты необходимыми элементами.

Обрезка малины весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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