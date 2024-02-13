О чём говорят листья перцев: обратите внимание на три сигнала

Листья перцев могут о многом "рассказать"

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Листья перцев могут многое "говорить" о состоянии растений. Знание этих признаков поможет корректировать уход.

Фото: Own work by Carlos Gonzalez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Наращивание листвы может говорить о нехватке азота. Проведите подкормку настоем крапивы.

Фиолетовая окраска листьев говорит о дефиците фосфора и калия. Возьмите две столовые ложки рыбной муки и разведите в восьми литрах воды. Полейте настойкой. При нехватке калия сделайте настойку с золой. Разведите 150 мл средства в десяти литрах воды, настаивайте сутки и поливайте.

Если у перца появились отваливающиеся цветки и мелки верхние листья, полейте растения борной кислотой (одну чайную ложку разведите в 10 литрах воды), пишет Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород".