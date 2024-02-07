Тлю можно победить, только если устранить ещё одну проблему: без этого все средства бесполезны

Победите тлю, устранив муравьёв: садовод раскрыл, как это сделать

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Для борьбы с тлёй простая обработка кустов и деревьев какими-то препаратами бессмысленна, если на вашем участке водятся полчища муравьев. Муравьи — это "транспорт" для тли, а тля — источник пищи для муравьев. Даже если временно удалить "паразитов" с растений, они вернутся. Здесь нужен комплексный подход. Садовод Дзен-канала "Садоёж" рассказал, что делать.

Фото: Own work by Thomas Bresson is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Любимая "жертва" тли и муравьёв — кусты смородины. Чаще всего именно их нападают вредители в начале лета. Какие средства использовать, когда происходит формирование и налив ягод?

"Фитоверм". Инструкция по разведению есть на упаковке, в раствор желательно добавить немного мыла для лучшего прилипания. Препарат можно использовать даже во время плодоношения. Старайтесь не попадать на сами ягоды, но если это произойдёт — ничего страшного.

Зоошампунь. Он эффективно борется с листогрызущими насекомыми, не только отпугивая их, но и уничтожая. Важно, чтобы в составе было действующее вещество — перметрин. Растворите пару столовых ложек в 10 литрах воды, тщательно перемешайте и опрыскайте кусты. Результаты будут отличными.

Что касается соседних кустов, которые не поражены, садовод рекомендует опрыскивать их настоем красного перца (25 г на 5 л воды), горчицы (50 г на 5 л воды), луковой шелухи.

Для борьбы с муравьями подойдут следующие меры.

Стандартный препарат типа "Муравьина" или "Муравьеда". Под кустами можно разместить тряпочки, пропитанные керосином. Ещё один эффективный метод — "борные шарики". Используйте картофельное пюре, сладкое тесто или размешанный желток в качестве основы. Добавьте в любой из вариантов борную кислоту, побольше. Разместите такие шарики под кустами. Единственный недостаток — не рекомендуется использовать, если на вашей даче есть кошки или собаки.