Тлю можно победить, только если устранить ещё одну проблему: без этого все средства бесполезны

Для борьбы с тлёй простая обработка кустов и деревьев какими-то препаратами бессмысленна, если на вашем участке водятся полчища муравьев. Муравьи — это "транспорт" для тли, а тля — источник пищи для муравьев. Даже если временно удалить "паразитов" с растений, они вернутся. Здесь нужен комплексный подход. Садовод Дзен-канала "Садоёж" рассказал, что делать.
Любимая "жертва" тли и муравьёв — кусты смородины. Чаще всего именно их нападают вредители в начале лета. Какие средства использовать, когда происходит формирование и налив ягод?
"Фитоверм". Инструкция по разведению есть на упаковке, в раствор желательно добавить немного мыла для лучшего прилипания. Препарат можно использовать даже во время плодоношения. Старайтесь не попадать на сами ягоды, но если это произойдёт — ничего страшного.
Зоошампунь. Он эффективно борется с листогрызущими насекомыми, не только отпугивая их, но и уничтожая. Важно, чтобы в составе было действующее вещество — перметрин. Растворите пару столовых ложек в 10 литрах воды, тщательно перемешайте и опрыскайте кусты. Результаты будут отличными.
Что касается соседних кустов, которые не поражены, садовод рекомендует опрыскивать их настоем красного перца (25 г на 5 л воды), горчицы (50 г на 5 л воды), луковой шелухи.
Для борьбы с муравьями подойдут следующие меры.
Стандартный препарат типа "Муравьина" или "Муравьеда". Под кустами можно разместить тряпочки, пропитанные керосином. Ещё один эффективный метод — "борные шарики". Используйте картофельное пюре, сладкое тесто или размешанный желток в качестве основы. Добавьте в любой из вариантов борную кислоту, побольше. Разместите такие шарики под кустами. Единственный недостаток — не рекомендуется использовать, если на вашей даче есть кошки или собаки.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.