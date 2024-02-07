Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот домашний шербет влюбит знакомым вкусом
Иван Ургант почтил память своей покойной матери
Фигуристка Роднина считает, что Валиева не является олимпийской чемпионкой
"Украинская правда": СБУ заявила, что отставка Залужного приведёт к бунту
"Эксперты вскипели от ярости": в США дали оценку интервью Карлсона с Путиным
Подбираем подходящий тональный крем для кожи, склонной к сухости
Ольга Бузова заявила, что её бывшего мужа Дмитрия Тарасова уже никто не помнит
Брокер Кириленко объяснила, как подготовить жильё для посуточной сдачи в аренду
Gazeta Wyborcza: в ВСУ бойцы стали чаще погибать из-за нехватки снарядов
Тлю можно победить, только если устранить ещё одну проблему: без этого все средства бесполезны

Победите тлю, устранив муравьёв: садовод раскрыл, как это сделать

2:01
Садоводство » Вредители и болезни

Для борьбы с тлёй простая обработка кустов и деревьев какими-то препаратами бессмысленна, если на вашем участке водятся полчища муравьев. Муравьи — это "транспорт" для тли, а тля — источник пищи для муравьев. Даже если временно удалить "паразитов" с растений, они вернутся. Здесь нужен комплексный подход. Садовод Дзен-канала "Садоёж" рассказал, что делать.

Победите тлю, устранив муравьёв: садовод раскрыл, как это сделать
Фото: Own work by Thomas Bresson is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Любимая "жертва" тли и муравьёв — кусты смородины. Чаще всего именно их нападают вредители в начале лета. Какие средства использовать, когда происходит формирование и налив ягод?

"Фитоверм". Инструкция по разведению есть на упаковке, в раствор желательно добавить немного мыла для лучшего прилипания. Препарат можно использовать даже во время плодоношения. Старайтесь не попадать на сами ягоды, но если это произойдёт — ничего страшного.

Зоошампунь. Он эффективно борется с листогрызущими насекомыми, не только отпугивая их, но и уничтожая. Важно, чтобы в составе было действующее вещество — перметрин. Растворите пару столовых ложек в 10 литрах воды, тщательно перемешайте и опрыскайте кусты. Результаты будут отличными.

Что касается соседних кустов, которые не поражены, садовод рекомендует опрыскивать их настоем красного перца (25 г на 5 л воды), горчицы (50 г на 5 л воды), луковой шелухи.

Для борьбы с муравьями подойдут следующие меры.

Стандартный препарат типа "Муравьина" или "Муравьеда". Под кустами можно разместить тряпочки, пропитанные керосином. Ещё один эффективный метод — "борные шарики". Используйте картофельное пюре, сладкое тесто или размешанный желток в качестве основы. Добавьте в любой из вариантов борную кислоту, побольше. Разместите такие шарики под кустами. Единственный недостаток — не рекомендуется использовать, если на вашей даче есть кошки или собаки.

ТЛЯ ОСЫПАЕТСЯ ДОЖДЕМ! Дешевое и безопасное средство ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО уничтожения тлей и клещей.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Журналист из США Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина Дмитрий Плотников Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова Удар ВКС РФ по Украине 7 февраля предваряет широкое наступление на Киев и Харьков Любовь Степушова
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
F-16 готовят к применению с Румынии через Молдавию: законная цель для ВС РФ
Простой ужин с капустой и курицей: готовится в два счёта - довольна вся семья
Простой ужин с капустой и курицей: готовится в два счёта - довольна вся семья
Последние материалы
Как мурлыкание кошек влияет на ваше самочувствие и здоровье
"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО
Победите тлю, устранив муравьёв: садовод раскрыл, как это сделать
Глава ОКР Поздняков: мировое сообщество должно серьёзно попросить Россию провести Олимпиаду
Диетолог Грегер выделил какао в помощи к омоложению кожи
Как правильно настроить ручной тормоз: советы автоэкспертов
Телеведущая Ида Галич трогательно поздравила сына с днём рождения
Bloomberg: Трамп готовит наказание для Европы
Автоэксперт Уткина рассказала об особенностях эксплуатации машины в мороз
Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев ответил на нападки Никиты Кологривого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников