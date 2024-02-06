Ранние хлопоты. Готовимся к весне: как правильно посеять рассаду для дачи в феврале

Эксперт Жашкова рассказала, что сельдерей можно сеять для рассады уже зимой

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грядущий сезон на даче можно начать готовить заранее, даже находясь в ожидании. В частности, февраль отличается как раз тем временем, когда стоит начать посев ряда растений для будущей рассады. С этим вопросом поможет разобраться эксперт, который поделится советами о подготовке к посеву в настоящий момент и уходу за зародышами.

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Среди тех культур, которые рекомендуется сеять в феврале, выделяются лук-порей, сельдерей и цветная капуста, так как они требуют продолжительного времени для созревания.

Также любителям цветов стоит обратить внимание на петунию, чтобы весной и летом она приносила радость своими красочными бутонами в саду. Согласно рекомендациям председателя клуба "Цветоводы Москвы" Татьяны Жашковой, наилучшее время для посева указанных культур — после 14 февраля, когда продолжительность светового дня увеличится.

Рассаду для перцев и баклажанов рекомендуется делать в марте, а помидоры, огурцы и белокочанную капусту — примерно к апрелю.

Эксперт также советует не торопиться с пересадкой растений в открытый грунт, предостерегая от возможных возвратных заморозков. Например, белокочанную и цветную капусту лучше пересаживать в конце мая, а помидоры и огурцы — в начале июня. Пересадка баклажанов и перцев рекомендуется проводить в конце весны или начале лета.

При покупке семян эксперт Татьяна Жашкова советует обращать внимание на номер партии и срок годности, указанный на упаковке, что гарантирует их качество. Она также подчеркивает важность выбора подходящей почвы, тары и обеспечения оптимальных условий температуры и освещения для успешного роста рассады.

Особое внимание стоит уделить освещению в зимний период, так как длительность светового дня ограничена. В феврале рекомендуется использовать круглосуточное освещение с помощью специальных ламп для растений. В марте, освещение можно сократить до трех-четырех часов.

Температура воздуха в помещении с рассадой должна быть не менее 20-22 градусов. Специалист предупреждает о риске повреждения ростков при понижении температуры, поэтому не рекомендуется выставлять контейнеры на балкон в зимний период.

Регулярный полив, важный для проращивания семян, требует внимания, а после появления всходов рассаду следует дополнительно ухаживать, опрыскивая ее из пульверизатора и следя за уровнем влажности почвы. Периодический полив раз в три-четыре дня является неотъемлемой частью ухода, а вода должна быть комнатной температуры и отстоявшейся, сообщает Москва 24.