Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2024 году в Петербурге арендное жильё значительно подорожает
Названа альтернатива самой переоценённой достопримечательности Венеции — трагетти
Единственный вид спортивных мероприятий, в которых может участвовать Валиева, — это антидопинговые программы
Эксперт по этикету Брайант: не следует хлопать в ладоши после посадки самолета
Ученые назвали факторы, влияющие на качество сна
Садальский высказался о банковских счетах Пугачёвой за рубежом
Адвокат Молохов: Стрелков может отправиться на фронт добровольцем
Как доехать до заправки, если бензобак почти пуст: советы автоэкспертов
Врачи заявили, что мгновенную смерть от инфаркта можно избежать путем физических нагрузок
Батат: имеет сладкий и нежный вкус, прост в выращивании

Этот овощ может служить заменой картофелю

Садоводство » Овощи

Батат, также известный как сладкий картофель, — это корнеплод, который приобрел популярность благодаря своему сладковатому вкусу и богатому питательному составу. В отличие от обычного картофеля, батат имеет свой неповторимый вкус и уникальные характеристики.

Этот овощ может служить заменой картофелю
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Польза батата заключается в его богатом содержании витаминов, минералов и антиоксидантов. Он является отличным источником витамина А, витаминов группы В, витамина С и витамина Е. Также батат содержит важные минералы, такие как калий, магний и железо. Антиоксиданты, присутствующие в батате, помогают снизить уровень воспаления в организме и помогают укрепить иммунную систему.

Одним из главных отличий батата от обычного картофеля является его сладковатый вкус. Батат имеет разные сорта, и каждый из них имеет свои особенности и оттенки вкуса. Однако общий тренд заключается в более сладком и нежном вкусе батата по сравнению с обычным картофелем.

Кроме того, батат имеет более низкий гликемический индекс, что делает его более предпочтительным для людей, страдающих от сахарного диабета или желающих контролировать уровень сахара в крови. Батат также содержит больше пищевого волокна, что благоприятно сказывается на пищеварении и помогает поддерживать нормальный уровень холестерина.

Выращивание батата может быть достаточно простым процессом. Он предпочитает тёплый климат и хорошо растёт в солнечных местах с плодородной почвой. Семена батата можно приобрести в специализированных магазинах или на рынках для садоводства. Чтобы вырастить батат, его семена следует посадить в грунт глубиной примерно 2-3 см и поддерживать влажность почвы.

Через несколько недель вы сможете увидеть первые ростки, и в течение 90-120 дней батат будет готов для сбора. Вы можете урожай батата хранить в прохладном и сухом месте в течение нескольких месяцев, чтобы наслаждаться его вкусом и пользой.

В целом, батат представляет собой вкусное и питательное дополнение к рациону. Он помогает укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение и обеспечить организм важными витаминами и минералами. И выращивание батата дома является увлекательным и доступным занятием, которое позволяет получить свежий и полезный продукт.

Батат это нам не картофель! Это намного проще и выгодней!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Твёрдые отложение в сливном бачке унитаза легко удаляются обычным средством, которое есть на кухне

При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.

Эффективное удаление отложений в туалетном бачке: шаги и средства
Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию
Вкуснейший имбирный лимонад подарит витамины и энергию
Эти растения вы можете посадить в тени
Появление трещин на пятках: факторы, вызывающие проблему, и пять рекомендаций по её устранению
Утверждения об угрозе РФ стали удобным прикрытием для Запада, развязывающего войны по всему миру Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Российское самолётостроение будет масштабнее советского, к 2028 году будет побит рекорд
Французские гренки к завтраку: восхитительный вкус детства
Для чего применять сыворотки для лица и как правильно использовать этот косметический продукт
Для чего применять сыворотки для лица и как правильно использовать этот косметический продукт
Последние материалы
Врачи заявили, что мгновенную смерть от инфаркта можно избежать путем физических нагрузок
Вопрос трихологу: почему после родов выпадают волосы
Врач Зубова: один из наиболее редких видов онкологии — рак сердца
Автоэксперты назвали пять простых правил замены моторного масла
Морковный пирог с миндалём: легчайшая текстура, готовится почти без муки
Названа самая крупная страховая выплата 2023 года
Где лучше выращивать арбузы: в грунте или в теплице
Некоторые банки приняли решение перестать выдавать IT-ипотеку
Ученые назвали причину исчезновения воды на Марсе
Армия России продвинулась в зону застройки Авдеевки, в городе уличные бои
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников