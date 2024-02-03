Вишня будет натурально клониться от ягод, если подкормить ее весной этим удобрением

Весна приносит с собой возможность обогатить плодовые деревья, и без должной подкормки рассчитывать на щедрый урожай было бы наивно.
Хотя обычно для вишни рекомендуют азотные удобрения, эксперты советуют внести некоторые изменения и опробовать использование мочевины для подкормки дерева. Процесс правильного проведения этой подкормки будет описан в данной статье.
Подготовка к подкормке
Не упускайте возможность улучшить урожай вишни. Подкормка весной – важный шаг в заботе о плодовых деревьях.
Выбор удобрений
Попробуйте использовать мочевину вместо традиционных азотных удобрений. Смешайте один спичечный коробок мочевины с 10 литрами воды. Этот состав эффективно вносится в приствольный круг вишни.
Проведение подкормки
Лейте раствор мочевины в борозды приствольного круга, ориентируясь по кроне дерева или в 60 сантиметрах от ствола. Обеспечьте дерево 20-30 литрами состава на одну подкормку.
Дополнительные удобрения
Для комплексного ухода подкормите вишню калийно-фосфорными удобрениями. Зольный раствор (1 стакан золы на 10 литров воды) перед цветением также приносит пользу.
Предварительный полив
Проведите полив чистой водой перед подкормкой, чтобы подготовить почву к усвоению питательных веществ.
Важность летнего полива
Не забывайте об обильном поливе в конце июля, когда формируются цветочные почки, обеспечивая будущий урожай.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.