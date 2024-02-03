Вишня будет натурально клониться от ягод, если подкормить ее весной этим удобрением

Подкормка весной для вишни: секреты успешного ухода

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Весна приносит с собой возможность обогатить плодовые деревья, и без должной подкормки рассчитывать на щедрый урожай было бы наивно.

Фото: commons.wikimedia. org by RF Vila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Хотя обычно для вишни рекомендуют азотные удобрения, эксперты советуют внести некоторые изменения и опробовать использование мочевины для подкормки дерева. Процесс правильного проведения этой подкормки будет описан в данной статье.

Подготовка к подкормке

Не упускайте возможность улучшить урожай вишни. Подкормка весной – важный шаг в заботе о плодовых деревьях.

Выбор удобрений

Попробуйте использовать мочевину вместо традиционных азотных удобрений. Смешайте один спичечный коробок мочевины с 10 литрами воды. Этот состав эффективно вносится в приствольный круг вишни.

Проведение подкормки

Лейте раствор мочевины в борозды приствольного круга, ориентируясь по кроне дерева или в 60 сантиметрах от ствола. Обеспечьте дерево 20-30 литрами состава на одну подкормку.

Дополнительные удобрения

Для комплексного ухода подкормите вишню калийно-фосфорными удобрениями. Зольный раствор (1 стакан золы на 10 литров воды) перед цветением также приносит пользу.

Предварительный полив

Проведите полив чистой водой перед подкормкой, чтобы подготовить почву к усвоению питательных веществ.

Важность летнего полива

Не забывайте об обильном поливе в конце июля, когда формируются цветочные почки, обеспечивая будущий урожай.