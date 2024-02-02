Не упрашиваем, а заставляем капризную орхидею цвести повторно с помощью чеснока: рассказываем, как

Чеснок является не только полезным для пищи и профилактики заболеваний, но также эффективным средством в борьбе с вредителями, которые атакуют орхидеи и другие молодые растения.
Подготовка средства на основе чеснока
Чтобы создать эффективное удобрение для орхидей, вам потребуются несколько зубчиков чеснока, вода и янтарная кислота. Не стоит беспокоиться о наличии янтарной кислоты в составе средства — она способствует стимуляции роста цветка и повышает его устойчивость к вредителям и болезням.
Приготовление раствора для полива
Методика полива орхидей
Полив орхидей проводится частичным погружением. Этот метод следует чередовать с обычным поливом один раз в 30 дней.
Готовый раствор для полива орхидей может храниться несколько дней, обеспечивая вашим растениям оптимальное питание и защиту от вредных организмов.
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