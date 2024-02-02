Не упрашиваем, а заставляем капризную орхидею цвести повторно с помощью чеснока: рассказываем, как

Полезные свойства чеснока для орхидей и способы его применения

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Чеснок является не только полезным для пищи и профилактики заболеваний, но также эффективным средством в борьбе с вредителями, которые атакуют орхидеи и другие молодые растения.

Фото: commons.wikimedia. org by Paolo Gamba is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Подготовка средства на основе чеснока

Чтобы создать эффективное удобрение для орхидей, вам потребуются несколько зубчиков чеснока, вода и янтарная кислота. Не стоит беспокоиться о наличии янтарной кислоты в составе средства — она способствует стимуляции роста цветка и повышает его устойчивость к вредителям и болезням.

Приготовление раствора для полива

Растворите янтарную кислоту в горячей воде и дайте раствору остыть. Очистите зубчики чеснока от шелухи и выдавите их в раствор. Перелейте полученный раствор в емкость и дайте ему настояться в течение суток. Перед поливом через сито процедите раствор и разведите его в ведре с отстоянной водой.

Методика полива орхидей

Полив орхидей проводится частичным погружением. Этот метод следует чередовать с обычным поливом один раз в 30 дней.

Готовый раствор для полива орхидей может храниться несколько дней, обеспечивая вашим растениям оптимальное питание и защиту от вредных организмов.