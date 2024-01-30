Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Гудков нашел три простых способа продлить жизнь двигателю машины зимой
Боррель назвал ошибочным "соблазн примирени" России и Украины
Боди балет — для тех, кто не хочет выбирать между танцами и фитнесом
Светлана Журова предложила МОК прислать медали российских фигуристов по почте
Минцифры РФ: доступ к Интернету восстановят в ближайшее время
The Lancet: ученые выявили наиболее смертоносный день недели
Автоэксперт Рузанов нашел легкие способы открыть примерзшую дверь автомобиля
Скончался экс-музыкант "Машины времени" Юрий Ильченко
Когда спорт и диета бессильны: лучшие процедуры, чтобы уменьшить объем живота
Рассказываем, как ухаживать за плодоносящими деревьями, которые повреждены из-за морозов

Что делать, если замёрзли деревья

3:35
Садоводство » Деревья и кустарники

В плодоносящих садах деревья повреждаются морозами в разной степени. По этой причине в уходе за ними применяется дифференцированная агротехника, на правленная на скорейшее восстановление проводящей системы и утраченных частей кроны, экономическое расходование воды и питательных веществ, быстрое наращивание листовой поверхности.

Что делать, если замёрзли деревья
Фото: empire-s3-production.bobvila. com/articles/wp-content/uploads/2023/01/iStock-1253401796-why-paint-trees-white-tree-trunks-painted-white.jpg

Самое основное мероприятие по оздоровлению повреждённых морозами деревьев является обрезка. У слабопострадавших деревьев тщательно прореживают крону с одновременным лёгким омолаживанием. Полускелетные ветви укорачивают на 2-3-летнюю древесину. Больные ветви при омолаживании кроны срезают на хорошо развитую плодушку или боковую ветвь. Обрезку деревьев начинают до сокодвижения, но после того как миновала опасность возврата сильных морозов.

Деревья, которые были повреждены в средней степени морозами, обрезают. Так, изначально вырезают сухие, сильноповреждённые ветви, а также удаляют подмерзшие части ветвей. Вырезку подмёрзших ветвей делают ниже границы между живой мёртвой тканью с переводом на здоровые боковые ответвления. Обрезку таких деревьев начинают весной после того, как будут видны границы отмирающих частей кроны и после начала сокодвижения.

Перед обрезкой сильноподмёрзших деревьев надо установить степень и характер повреждений. Когда выявятся пробудившиеся точки, проводят укорачивание скелетных и полускелетных ветвей на эти точки. В течение всего вегетационного периода сухие ветви необходимо обрезать.

После зимы, на второй год, тщательно прореживают и формируют кроны. Верхний побег, который хорошо развитый, оставляют в качестве проводника. А один из боковых побегов также оставляют, но для развития скелетной ветви.

Кроме того, необходимо укоротить побеги, которые развились под влиянием из плодушечек. Делают это на одну треть, оставляя их на расстоянии 15-20 см друг от друга. В случае, если побегов много, то часть превращают в скелетные, полускелетные или обрастающие ветви. Им придают, если получается, горизонтальное положение.

Для хорошего восстановления повреждённых морозами деревьев нужно создать и условия питания, водообмена, которые дают интенсивный рост, накопление питательных веществ и т. д.

Обработка почвы в это время сводится к сохранению и накоплению влаги, а также поддержанию почвы в рыхлом и чистом состоянии. На зимостойкость и восстановление деревьев большое влияние оказывают удобрения, особенно азотные. Но помните, что слишком большие дозы таких удобрений вызывают затяжной рост, плохое вызревание, снижение зимостойкости.

В пострадавших от морозов садах лучше вносить амиачную селитру, мочевину, нитроаммофос, сурерфосфат, калийную соль, органические удобрения.

В садах, где пострадали ветви, их убирают и сжигают. Если на них имеются признаки поражения грибными и бактериальными болезнями (спороношения, раковые раны, некрозы), обрезку проводят с захватом 10-20 см здоровой ткани.

Листья пострадавших деревьев, особенно в начале их формирования, очень чувствительны к химическим препаратам. Не следует допускать их ожогов, которые могут возникнуть при обработках при 23-25 градусов и выше. Летом опрыскивание лучше всего проводить вечером либо в ночное время.

5 ошибок садовода, от которых гибнут деревья
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Капризная фиалка не зацвела: 4 подсказки, как обеспечить пышное цветение этим удивительным цветам
Капризная фиалка не зацвела: 4 подсказки, как обеспечить пышное цветение этим удивительным цветам
Последние материалы
Когда спорт и диета бессильны: лучшие процедуры, чтобы уменьшить объем живота
Гинеколог Хафизов заявил, что подогрев сидений в автомобиле может спровоцировать цистит и простатит
Торт из печенья "Нежное наслаждение" — потрясающий десерт к чаю
Тренер Абашкин о поражении Медведева на AO-2024: устал гораздо больше Синнера
В России "сломался" интернет: не открываются сотни сайтов и сервисов
Россиян научили, как сэкономить на отоплении в квартире
Конфликт между президентом Зеленским и главкомом Залужным достиг апогея
Автоэксперт Рязанов нашел секретные функции машин, о которых знают не все водители
Игры для собак в холодное время года: секреты разнообразия и веселья в доме
Раскрыта самая неожиданная причина засора канализации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников