Рассказываем, как ухаживать за плодоносящими деревьями, которые повреждены из-за морозов

Что делать, если замёрзли деревья

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

В плодоносящих садах деревья повреждаются морозами в разной степени. По этой причине в уходе за ними применяется дифференцированная агротехника, на правленная на скорейшее восстановление проводящей системы и утраченных частей кроны, экономическое расходование воды и питательных веществ, быстрое наращивание листовой поверхности.

Фото: empire-s3-production.bobvila. com/articles/wp-content/uploads/2023/01/iStock-1253401796-why-paint-trees-white-tree-trunks-painted-white.jpg

Самое основное мероприятие по оздоровлению повреждённых морозами деревьев является обрезка. У слабопострадавших деревьев тщательно прореживают крону с одновременным лёгким омолаживанием. Полускелетные ветви укорачивают на 2-3-летнюю древесину. Больные ветви при омолаживании кроны срезают на хорошо развитую плодушку или боковую ветвь. Обрезку деревьев начинают до сокодвижения, но после того как миновала опасность возврата сильных морозов.

Деревья, которые были повреждены в средней степени морозами, обрезают. Так, изначально вырезают сухие, сильноповреждённые ветви, а также удаляют подмерзшие части ветвей. Вырезку подмёрзших ветвей делают ниже границы между живой мёртвой тканью с переводом на здоровые боковые ответвления. Обрезку таких деревьев начинают весной после того, как будут видны границы отмирающих частей кроны и после начала сокодвижения.

Перед обрезкой сильноподмёрзших деревьев надо установить степень и характер повреждений. Когда выявятся пробудившиеся точки, проводят укорачивание скелетных и полускелетных ветвей на эти точки. В течение всего вегетационного периода сухие ветви необходимо обрезать.

После зимы, на второй год, тщательно прореживают и формируют кроны. Верхний побег, который хорошо развитый, оставляют в качестве проводника. А один из боковых побегов также оставляют, но для развития скелетной ветви.

Кроме того, необходимо укоротить побеги, которые развились под влиянием из плодушечек. Делают это на одну треть, оставляя их на расстоянии 15-20 см друг от друга. В случае, если побегов много, то часть превращают в скелетные, полускелетные или обрастающие ветви. Им придают, если получается, горизонтальное положение.

Для хорошего восстановления повреждённых морозами деревьев нужно создать и условия питания, водообмена, которые дают интенсивный рост, накопление питательных веществ и т. д.

Обработка почвы в это время сводится к сохранению и накоплению влаги, а также поддержанию почвы в рыхлом и чистом состоянии. На зимостойкость и восстановление деревьев большое влияние оказывают удобрения, особенно азотные. Но помните, что слишком большие дозы таких удобрений вызывают затяжной рост, плохое вызревание, снижение зимостойкости.

В пострадавших от морозов садах лучше вносить амиачную селитру, мочевину, нитроаммофос, сурерфосфат, калийную соль, органические удобрения.

В садах, где пострадали ветви, их убирают и сжигают. Если на них имеются признаки поражения грибными и бактериальными болезнями (спороношения, раковые раны, некрозы), обрезку проводят с захватом 10-20 см здоровой ткани.

Листья пострадавших деревьев, особенно в начале их формирования, очень чувствительны к химическим препаратам. Не следует допускать их ожогов, которые могут возникнуть при обработках при 23-25 градусов и выше. Летом опрыскивание лучше всего проводить вечером либо в ночное время.