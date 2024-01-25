Эффективные и надежные народные средства борьбы с вредителями на дачном участке

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Если вы стремитесь избежать воздействия на своё здоровье, полезных насекомых и окружающую среду, предлагается использовать растворы или отвары растений вместе с инсектицидами, а на ранних стадиях — вместо них.

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Для борьбы с тлями, паутинным клещом и трипсами рекомендуется использовать тысячелистник. Залейте 800 г сухого измельченного сырья кипятком, оставьте на 30-40 минут, затем доведите объем до 10 л и дайте настояться 2 дня. Перед обработкой добавьте 20-30 г мыльных стружек.

Картофельная ботва также эффективна против паутины и тли. Заливайте измельченную зеленую массу здоровых растений водой (1,2 кг на 10 л) и настаивайте в тепле 4-5 часов.

Для борьбы с гусеницами, капустницей и совкой подходит настой из листьев лопуха. Заполняйте емкость на 1/3 измельченным сырьем, заливайте водой, оставляйте на 2-3 дня. Обработку проводите 3-4 раза через каждые 7 дней.

Листья томатов, оставшиеся после пасынкования, эффективны против гусениц, капустницы, совок и тлей. Залейте 400 г измельченного сырья кипятком (на 10 л), варите около получаса и остудите. Разводите перед применением в соотношении 1 к 3.

Конский щавель и одуванчик хорошо справляются с тлями и клещами. Выдергивайте растения с корнями, очищайте, измельчайте, заливайте горячей водой (400 г на 10 л) и настаивайте 3-4 часа.

Против листогрызущих гусениц эффективна полынь. Соберите 1 кг сырья в период цветения, слегка подсушите на солнце, измельчите, кипятите 10-15 минут в небольшом количестве воды. Остывший отвар профильтруйте и доведите объем до 10 л.

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