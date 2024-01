Прямо сейчас начинайте сеять рассаду, чтобы уже в апреле ваша клумба начинала радовать

Сейчас хорошее время, чтобы посеять цветы на рассаду. Если это сделаете до конца января, то ваша клумба порадует ранним цветением.

Фото: trailing blue lobeila Uploaded by Dolovis by Kaz Andrew from Edmonton,Alberta, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.