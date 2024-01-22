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Прямо сейчас начинайте сеять рассаду, чтобы уже в апреле ваша клумба начинала радовать

Какие цветы на рассаду можно посеять прямо сейчас

2:54
Садоводство » Цветы

Сейчас хорошее время, чтобы посеять цветы на рассаду. Если это сделаете до конца января, то ваша клумба порадует ранним цветением.

Какие цветы на рассаду можно посеять прямо сейчас
Фото: trailing blue lobeila Uploaded by Dolovis by Kaz Andrew from Edmonton,Alberta, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Также есть растения, которые нуждаются в большом промежутке времени от всходов до появления бутонов, поэтому садоводу нужно уже сейчас начинать заниматься своей будущей клумбой.

Почему в январе проводят посев семян?

Это нужно делать, чтобы ваша клумба уже с апреля-мая была в бутонах. Вы получите самое раннее цветение как дома, так и в саду. Есть немало семян красивых растений, которым нужно для цветения свыше 90 дней от всходов, а также те, которые всходят несколько недель.

Топ-10 цветов, которые можно сеять прямо сейчас

  • Гвоздика шабо начинает цвести через пять-шесть месяцев после всходов. Это многолетнее растение, поэтому оно будет вас радовать много лет. Не любит много влаги, поэтому большого полива не требует.
  • Гвоздика турецкая — многолетнее растение. Первые всходы уже будут через одну-две недели после посадки, а уже в конце апреля появятся первые цветки.
  • Колокольчик карпатский — многолетний, будет радовать очень долго. Семена этого растения следует прижимать к земле, а не присыпать. Является простым в уходе.
  • Бегония. Цветёт она до самых морозов, поэтому весь сезон она будет радовать как в саду, так и на балконе и на подоконнике. До цветения нужно минимум пять месяцев, поэтому сажать необходимо уже сейчас.
  • Примулы — многолетнее растение, семена которого всходят до 30 дней. Семена не нужно заглублять. Начнут цвести примулы в апреле-мае.
  • Пассифлора. Семена имеют плотную оболочку, поэтому садить на рассаду нужно в январе, всходят до 30-40 дней. За сезон плети пассифлоры могут вырасти до 1,5 метра, поэтому понадобится опора.
  • Пеларгония — многолетник. Цветёт до морозов, любит солнечные места.
  • Дельфиниум — многолетник, который имеет высокие цветоносы и красивые соцветия. Если его посадить в январе, то уже в год посева он может начать радовать цветением.
  • Лобелия — низкорослый однолетник. Период до цветения составляет пять месяцев, а взойдёт уже через 15 дней.
  • Петуния. Цветет до зимы, является низкорослой, растёт как в саду, так и в контейнерах. Только через пять месяцев после посева начинает цвести.

Правила посадки

Если вы решили в январе начать садить рассаду цветов, то советуем брать лёгкий обработанный фунгицидами субстрат. Также помните, что молодые растения нуждаются в дополнительном освещении. В случае, если вы заметили на рассаде плесень, чёрные ножки, то полейте фунгицидом, чтобы обезопасить растения.

Какие цветы посеять в январе
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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