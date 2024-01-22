Прямо сейчас начинайте сеять рассаду, чтобы уже в апреле ваша клумба начинала радовать

Какие цветы на рассаду можно посеять прямо сейчас

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сейчас хорошее время, чтобы посеять цветы на рассаду. Если это сделаете до конца января, то ваша клумба порадует ранним цветением.

Фото: trailing blue lobeila Uploaded by Dolovis by Kaz Andrew from Edmonton,Alberta, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Также есть растения, которые нуждаются в большом промежутке времени от всходов до появления бутонов, поэтому садоводу нужно уже сейчас начинать заниматься своей будущей клумбой.

Почему в январе проводят посев семян?

Это нужно делать, чтобы ваша клумба уже с апреля-мая была в бутонах. Вы получите самое раннее цветение как дома, так и в саду. Есть немало семян красивых растений, которым нужно для цветения свыше 90 дней от всходов, а также те, которые всходят несколько недель.

Топ-10 цветов, которые можно сеять прямо сейчас

Гвоздика шабо начинает цвести через пять-шесть месяцев после всходов. Это многолетнее растение, поэтому оно будет вас радовать много лет. Не любит много влаги, поэтому большого полива не требует.

начинает цвести через пять-шесть месяцев после всходов. Это многолетнее растение, поэтому оно будет вас радовать много лет. Не любит много влаги, поэтому большого полива не требует. Гвоздика турецкая — многолетнее растение. Первые всходы уже будут через одну-две недели после посадки, а уже в конце апреля появятся первые цветки.

— многолетнее растение. Первые всходы уже будут через одну-две недели после посадки, а уже в конце апреля появятся первые цветки. Колокольчик карпатский — многолетний, будет радовать очень долго. Семена этого растения следует прижимать к земле, а не присыпать. Является простым в уходе.

— многолетний, будет радовать очень долго. Семена этого растения следует прижимать к земле, а не присыпать. Является простым в уходе. Бегония. Цветёт она до самых морозов, поэтому весь сезон она будет радовать как в саду, так и на балконе и на подоконнике. До цветения нужно минимум пять месяцев, поэтому сажать необходимо уже сейчас.

Цветёт она до самых морозов, поэтому весь сезон она будет радовать как в саду, так и на балконе и на подоконнике. До цветения нужно минимум пять месяцев, поэтому сажать необходимо уже сейчас. Примулы — многолетнее растение, семена которого всходят до 30 дней. Семена не нужно заглублять. Начнут цвести примулы в апреле-мае.

— многолетнее растение, семена которого всходят до 30 дней. Семена не нужно заглублять. Начнут цвести примулы в апреле-мае. Пассифлора . Семена имеют плотную оболочку, поэтому садить на рассаду нужно в январе, всходят до 30-40 дней. За сезон плети пассифлоры могут вырасти до 1,5 метра, поэтому понадобится опора.

. Семена имеют плотную оболочку, поэтому садить на рассаду нужно в январе, всходят до 30-40 дней. За сезон плети пассифлоры могут вырасти до 1,5 метра, поэтому понадобится опора. Пеларгония — многолетник. Цветёт до морозов, любит солнечные места.

— многолетник. Цветёт до морозов, любит солнечные места. Дельфиниум — многолетник, который имеет высокие цветоносы и красивые соцветия. Если его посадить в январе, то уже в год посева он может начать радовать цветением.

— многолетник, который имеет высокие цветоносы и красивые соцветия. Если его посадить в январе, то уже в год посева он может начать радовать цветением. Лобелия — низкорослый однолетник. Период до цветения составляет пять месяцев, а взойдёт уже через 15 дней.

— низкорослый однолетник. Период до цветения составляет пять месяцев, а взойдёт уже через 15 дней. Петуния. Цветет до зимы, является низкорослой, растёт как в саду, так и в контейнерах. Только через пять месяцев после посева начинает цвести.

Правила посадки

Если вы решили в январе начать садить рассаду цветов, то советуем брать лёгкий обработанный фунгицидами субстрат. Также помните, что молодые растения нуждаются в дополнительном освещении. В случае, если вы заметили на рассаде плесень, чёрные ножки, то полейте фунгицидом, чтобы обезопасить растения.