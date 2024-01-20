Названо самое модное дерево в ландшафте: оно не только цветёт, но и даёт вкусные плоды

Ирга Ламарка является самым модным деревом в ландшафте

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если вы следите за новинками в ландшафтном дизайне, то, вероятно, заметили многоствольное дерево с зонтичной кроной. Под таким деревом обычно высаживают злаки или туи в форме шаров, создавая хорошо сбалансированный композиционный элемент, который привлекает внимание. Ночью это изящное дерево часто подсвечивают снизу, придавая ему эффектный вид. Речь идёт об ирге Ламарка. Подробнее о дереве рассказала в своём Дзен-канале "Садовник Агаты Кристи" ландшафтный архитектор Оксана Черных.

Фото: Self-photographed by Alexander v. Keyserlingk (Axkey) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Она может достигать высоты до 20 метров в природе, хотя чаще её высота составляет 2-6 метров. Этот кустарник, относящийся к семейству розовых, подсемейству яблоневых, обладает овальными листьями длиной около 9 см и шириной 5 см. Весной дерево покрывается мелкими белыми цветами, а ягоды, хотя и называются яблоками, напоминают вкусом чернику.

В садовом дизайне иргу можно использовать как акцентное растение или в составе ансамбля, а также создавать солитеры. Ирга Ламарка стоит своих денег, но для более бюджетных вариантов рассматриваются альтернативы. К ним архитектор отнесла следующие деревья и кустарники: иву "Булата", лещину, клён "Гиннала", клён татарский, калину обыкновенную, боярышник, дерен белый, бересклет крылатый.