Проводим операцию "задержание": о том, почему важно отвести талую воду от посадок, рассказал агроном

Согласно прогнозам синоптиков, зима 2024 года ожидается контрастной. Морозная погода может резко поменяться с потеплением. В частности, в Москве пару дней назад наблюдались перепады и атмосферного давления и температурного режима.
Резкое повышение температуры зимой может негативно сказать на посадках. Из-за образования талых вод важно позаботиться о своевременном водоотведении. О том, как это сделать, рассказал агроном Денис Терентьев.
Специалист отметил, что возвращение морозов после оттепелей приводит к образованию толстой ледяной корки. Она может негативно сказаться на растениях, которым нужен непрерывный приток воздуха. Кроме того, излишняя влага часто приводит к загниванию, особенно страдают корневые шейки у плодовых деревьев. Важно в период оттепелей отводить воду от посадок. В частности, могут помочь отводные канавки.
Как сообщает сайт aif.ru, агроном советует сооружение импровизированной дренажной системы. Главными объектами водоотведения должны стать плодовые деревья и кустарники, а также зимующие огородные культуры.
"Единожды прокопав канавы в них (только не копайте прямо аж до земли, оставляйте тонкий слой снега), можно разместить полимерные трубы — но не целые, а только половинки, которые вполне себе обеспечат нужный желоб для оттока", — объяснил агроном.
Трубы следует направить в места, которые не пострадают от застоя воды, и где можно будет легко убрать наледь. Данная система позволит справиться с излишней влагой при таянии снега.
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