Проводим операцию "задержание": о том, почему важно отвести талую воду от посадок, рассказал агроном

Агроном Терентьев посоветовал создать простую дренажную систему для отведения талых вод от посадок

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Согласно прогнозам синоптиков, зима 2024 года ожидается контрастной. Морозная погода может резко поменяться с потеплением. В частности, в Москве пару дней назад наблюдались перепады и атмосферного давления и температурного режима.

Фото: Flickr: Japanese Maple II by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Резкое повышение температуры зимой может негативно сказать на посадках. Из-за образования талых вод важно позаботиться о своевременном водоотведении. О том, как это сделать, рассказал агроном Денис Терентьев.

Специалист отметил, что возвращение морозов после оттепелей приводит к образованию толстой ледяной корки. Она может негативно сказаться на растениях, которым нужен непрерывный приток воздуха. Кроме того, излишняя влага часто приводит к загниванию, особенно страдают корневые шейки у плодовых деревьев. Важно в период оттепелей отводить воду от посадок. В частности, могут помочь отводные канавки.

Как сообщает сайт aif.ru, агроном советует сооружение импровизированной дренажной системы. Главными объектами водоотведения должны стать плодовые деревья и кустарники, а также зимующие огородные культуры.

"Единожды прокопав канавы в них (только не копайте прямо аж до земли, оставляйте тонкий слой снега), можно разместить полимерные трубы — но не целые, а только половинки, которые вполне себе обеспечат нужный желоб для оттока", — объяснил агроном.

Трубы следует направить в места, которые не пострадают от застоя воды, и где можно будет легко убрать наледь. Данная система позволит справиться с излишней влагой при таянии снега.