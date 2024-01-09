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Морковь будет красивой и ровной

2:04
Садоводство » Овощи

Часто многие садоводы после сбора получают кривую и корявую морковь. На это есть ряд причин. Садоводы раскрыли их и рассказали, как получить красивые и ровные корнеплоды.

Морковь будет красивой и ровной
Фото: "Carrots" by Salim Virji is licensed under CC BY-SA 2.0.

Работа с почвой. Самая главная причина роста кривых и уродливых корнеплодов — тяжёлая глинистая почва. Перекопайте грунт, внесите разрыхлитель (песок, компост или перепревшие опилки). Избегайте свежего навоза осенью, так как он может не успеть перепреть к весне. Свежий навоз спровоцирует ветвление корнеплодов.

Очистка и разбивка почвы. При уборке урожая и перекопке грядки удалите все посторонние предметы, крупные комья земли и остатки растений. Грунт должен быть чист от веток, палок и камешков, чтобы морковь могла равномерно развиваться.

Контроль кислотности почвы. Если почва кислая, добавьте известь в небольших дозах (это нужно делать осенью). Используйте также золу или доломитку осенью. Не вносите известь весной перед посадкой. Норма извести — до 200 гр. Если почва не сильно закислена, лучше использовать золу или доломитку, но тоже осенью. Золы потребуется около 1 стакана, доломитки до 300 гр. Это нормы на 1 кв м грунта.

Избегание хлора в удобрениях. Не используйте удобрения с хлором, так как морковь не переносит его. Замените хлористый калий на сульфат калия, монофосфат калия или калимагнезию, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Правильная посадка весной. Весной дайте грунту прогреться перед посадкой моркови. Сеянцы расставляйте не слишком густо, и регулярно поливайте грядки. Избегайте слишком ранних посадок в холодную почву. Регулярно поливайте овощи.

Эти советы позволят получить ровыне и красивые корнеплоды.

Как вырастить гладкую ровную морковь.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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