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Горчичный порошок избавит от клещей на листьях огурцов

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Садоводство » Вредители и болезни

Копеечное средство поможет избавиться от пятен и клещей на листьях огурцов. Горчичный порошок невероятно эффективен в этом деле.

Горчичный порошок избавит от клещей на листьях огурцов
Фото: Own work by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для первой обработки возьмите такую концентрацию: на пять литров воды половина столовой ложки порошка горчицы. Нужно настоять раствор в течение двух-трёх дней. Затем процедите жидкость, положит в неё 2 ложки молока или жидкого мыла (это обеспечит прилипание раствора к листьям) и опрыскивайте листья, пишет Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".

Раствором смочите как верхнюю, так и нижнюю часть, поскольку под листьями любит обитать клещ.

Борьба с клещом на огурцах
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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