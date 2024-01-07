Копеечное средство поможет избавиться от пятен и клещей на листьях огурцов. Горчичный порошок невероятно эффективен в этом деле.
Для первой обработки возьмите такую концентрацию: на пять литров воды половина столовой ложки порошка горчицы. Нужно настоять раствор в течение двух-трёх дней. Затем процедите жидкость, положит в неё 2 ложки молока или жидкого мыла (это обеспечит прилипание раствора к листьям) и опрыскивайте листья, пишет Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".
Раствором смочите как верхнюю, так и нижнюю часть, поскольку под листьями любит обитать клещ.
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