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Самые вкусные сорта винограда

1:16
Садоводство » Плодовые

Многие огородники хотят посадить виноград на участке, однако не знают, какой сорт выбрать. Telegram-канал "Дачные советы. Сад и огород" составил подборку самых сладких разновидностей культуры.

Самые вкусные сорта винограда
Фото: "File:Синий дальневосточный виноград ф4.JPG" by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Алвика"

Является самой крупноплодной формой. Срок созревания — ранне-средний, грозди крупные до 1,5-2 кг. Морозостойкость до -25. Устойчив к различным грибковым болезням удовлетворительная.

"Бананас"

Сорт интересен привлекательным внешним видом и необычным вкусом, который напоминает банан с ананасом. Очень рано созревает, что является несомненным достоинством. Устойчив к различным заболеваниям, морозостойкость — до -23.

"Криптон"

Очень ранний срок созревания, в южных районах — в конце июля. Обычный на вкус, с небольшим накоплением сахара. Устойчив к болезням. Лоза сильнорослая, хорошо вызревает к осени.

"Аватар"

Характеризуется средним сроком созревания. Транспортабельность отличная, пригоден для длительного хранения, привлекает внимание своим видом и хрустящей мякотью.

10 лучших сортов винограда
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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