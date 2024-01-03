Самые вкусные сорта винограда

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Многие огородники хотят посадить виноград на участке, однако не знают, какой сорт выбрать. Telegram-канал "Дачные советы. Сад и огород" составил подборку самых сладких разновидностей культуры.

Фото: "File:Синий дальневосточный виноград ф4.JPG" by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Алвика"

Является самой крупноплодной формой. Срок созревания — ранне-средний, грозди крупные до 1,5-2 кг. Морозостойкость до -25. Устойчив к различным грибковым болезням удовлетворительная.

"Бананас"

Сорт интересен привлекательным внешним видом и необычным вкусом, который напоминает банан с ананасом. Очень рано созревает, что является несомненным достоинством. Устойчив к различным заболеваниям, морозостойкость — до -23.

"Криптон"

Очень ранний срок созревания, в южных районах — в конце июля. Обычный на вкус, с небольшим накоплением сахара. Устойчив к болезням. Лоза сильнорослая, хорошо вызревает к осени.

"Аватар"

Характеризуется средним сроком созревания. Транспортабельность отличная, пригоден для длительного хранения, привлекает внимание своим видом и хрустящей мякотью.