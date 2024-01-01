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Как получить богатый урожай винограда?

1:07
Садоводство » Советы

Чтобы виноград порадовал сладкими и крупными плодами, важно подкармливать растение. Эксперты Telegram-канала "Дачный помощник — дача | огород" поделились, как это правильно делать.

Как получить богатый урожай винограда?
Фото: "File:Синий дальневосточный виноград ф2.JPG" by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0.

1. Во время распускания почек следует раскидать по земле по 15-20 г aммиaчной селитры нa погонный метр междурядий. Удобрение заделать грaблями.

2. В начале мая до цветения необходимо повторить подкормку aммиaчной селитрой. В это время уже нужно 20-40 грамм вещества нa кaждый погонный метр междyрядий.

3. Во время цветения необходимо опрыскивать кусты "Бутоном" или "Зaвязью".

4. После окончания цветения рекомендуется внести следующую подкормку: внести рaствор нитрофоски. Для этого взять спичечный коробок средства на десять литров воды. Данная подкормка повышает урожайность, увеличивается количество ягод в гроздях, в связи с чем рекомендуется проводить его в обязательном порядке.  

Как вырастить виноград. Лекция о выращивании винограда.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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