При своевременных действиях можно избежать засыхания антуриума и наслаждаться его продолжающимся цветением. Это растение отличается насыщенными красками и обильным листопадом, и, хотя антуриум прекрасно украшает домашнее пространство, иногда «зеленый питомец» выражает свое недовольство.
Сигналами о проблеме могут служить скрученные в трубочку листья, визуально уменьшающиеся. Народное название цветка "мужское счастье" явно указывает на наличие затруднений, которые, если не устранить вовремя, могут привести к гибели растения.
Опытные садоводы подсказывают, что антуриум не переносит плохого освещения и сухого воздуха, особенно в зимний период. Решением проблемы может быть перемещение цветка в более подходящее место, удаленное от батарей, а также регулярное опрыскивание из пульверизатора. Вскоре антуриум оживет, листья расправятся, и растение будет снова радовать своим великолепием.
"Мужское счастье" часто ассоциируется с приметами и суевериями, например, считается, что антуриум способствует встрече любви и защищает от сглаза.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.