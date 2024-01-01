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"Мужское счастье" зачахнет от таких невыносимых условий в доме

1:16
Садоводство » Комнатные цветы

При своевременных действиях можно избежать засыхания антуриума и наслаждаться его продолжающимся цветением. Это растение отличается насыщенными красками и обильным листопадом, и, хотя антуриум прекрасно украшает домашнее пространство, иногда «зеленый питомец» выражает свое недовольство.

"Мужское счастье" зачахнет от таких невыносимых условий в доме
Фото: Own work by Fanghong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сигналами о проблеме могут служить скрученные в трубочку листья, визуально уменьшающиеся. Народное название цветка "мужское счастье" явно указывает на наличие затруднений, которые, если не устранить вовремя, могут привести к гибели растения.

Опытные садоводы подсказывают, что антуриум не переносит плохого освещения и сухого воздуха, особенно в зимний период. Решением проблемы может быть перемещение цветка в более подходящее место, удаленное от батарей, а также регулярное опрыскивание из пульверизатора. Вскоре антуриум оживет, листья расправятся, и растение будет снова радовать своим великолепием.

"Мужское счастье" часто ассоциируется с приметами и суевериями, например, считается, что антуриум способствует встрече любви и защищает от сглаза.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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