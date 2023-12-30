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Как правильно хранить лук, чтобы он не испортился?

0:55
Садоводство » Овощи

Лук при правильном хранении не будет портиться. Секретами поделились садоводы в Telegram-канале "уДачи на Даче, а как же иначе?"

Как правильно хранить лук, чтобы он не испортился?
Фото: "Onion" by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

Они отметили, что оптимальный способ сохранения свежести лука — это содержание в сухом месте при температуре от 0 до +3 градусов. Можно помещать овощ в кладовую, используя сетку. Лук любит сухость, в то время как картошке необходима влажность. Поэтому лучше избегать их совместного хранения.

Существует несколько вариантов хранения лука, включая использование колготок, тканевых мешков и различных пластиковых контейнеров. Основное требование — обеспечить хорошую вентиляцию. Хранение лука в целлофановой упаковке не рекомендуется, так как это может вызвать отсутствие доступа воздуха, что, в свою очередь, приведёт к его гниению и порче.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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