Как правильно хранить лук, чтобы он не испортился?

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Лук при правильном хранении не будет портиться. Секретами поделились садоводы в Telegram-канале "уДачи на Даче, а как же иначе?"

Фото: "Onion" by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

Они отметили, что оптимальный способ сохранения свежести лука — это содержание в сухом месте при температуре от 0 до +3 градусов. Можно помещать овощ в кладовую, используя сетку. Лук любит сухость, в то время как картошке необходима влажность. Поэтому лучше избегать их совместного хранения.

Существует несколько вариантов хранения лука, включая использование колготок, тканевых мешков и различных пластиковых контейнеров. Основное требование — обеспечить хорошую вентиляцию. Хранение лука в целлофановой упаковке не рекомендуется, так как это может вызвать отсутствие доступа воздуха, что, в свою очередь, приведёт к его гниению и порче.