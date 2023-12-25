Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.

Фото: Own work by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Однако, несмотря на их полезные свойства, соседство с бархатцами может оказаться нежелательным для некоторых огородных культур.

Например, рекомендуется избегать размещения бархатцев рядом с капустой. Согласно информации от портала belnovosti, ароматные вещества, выделяемые этими растениями, могут подавлять развитие кочанов капусты.

Также не рекомендуется высаживать бархатцы вблизи грядок с редькой, горохом, редисом, фасолью и соей. Это соседство может привести к ухудшению роста указанных овощей, что следует учитывать при планировании посадок на даче.