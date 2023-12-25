Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы

Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.
Однако, несмотря на их полезные свойства, соседство с бархатцами может оказаться нежелательным для некоторых огородных культур.
Например, рекомендуется избегать размещения бархатцев рядом с капустой. Согласно информации от портала belnovosti, ароматные вещества, выделяемые этими растениями, могут подавлять развитие кочанов капусты.
Также не рекомендуется высаживать бархатцы вблизи грядок с редькой, горохом, редисом, фасолью и соей. Это соседство может привести к ухудшению роста указанных овощей, что следует учитывать при планировании посадок на даче.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.