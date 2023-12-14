С наступлением весны на дачных участках начинают пробиваться тюльпаны, и чтобы обеспечить им благоприятные условия для здорового и долгого цветения, опытные садоводы рекомендуют применять несколько полезных приемов.
Первым шагом является удаление прошлогодней мульчи с почвы. Это важно для того, чтобы тюльпаны не задерживали свое цветение. Как только появляются первые листочки, необходимо провести разрыхление почвы, обеспечив тем самым хороший доступ кислорода к корням растений.
Ключевым моментом в уходе за тюльпанами является подкормка. Оптимальным удобрением является аммиачная селитра. Для каждого квадратного метра почвы достаточно 20 грамм этого удобрения. Подкормка укрепит растения после зимы и обеспечит все необходимые элементы для их развития. Через несколько недель рекомендуется также внести золу в почву.
Для увеличения стойкости бутонов и продления периода цветения можно использовать раствор борной кислоты (1%). Этот метод поможет растению удерживать лепестки дольше, согласно советам авторов Дзен-канала «Уютный дом в цветущем саду».
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