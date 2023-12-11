13 "вдовьих" цветов

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Женщинам, которые украшают свои дома зелеными друзьями, предостерегли о потенциальной опасности, связанной с некоторыми комнатными растениями.

Фото: commons.wikimedia. org by Digigalos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Известно о 13 цветах, которые, по мнению некоторых, могут изгонять мужчин из дома, отчего они также получили прозвище "вдовьих".

Среди таких растений-разлучников можно выделить

адениум,

кротон,

молочай,

азалию,

хойю,

монстеру,

циссус,

сциндапсус,

гибискус

и китайскую розу.

В тройке лидеров находятся:

вечнозеленый плющ, диффенбахия олеандр.

Считается, что бурное разрастание плюща может ускорить распад брака, в то время как темная листва представляет опасность для любовных, романтических и семейных отношений.

Что касается диффенбахии, существует поверье, будто она может вызывать проблемы с потенцией у мужчин. А олеандр, по утверждению babushkinadacha, может негативно сказываться на здоровье, вызывая недомогания у членов семьи.