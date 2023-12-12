Возвращаем почве плодородность

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Изменение кислотности почвы — естественный процесс, вызванный различными факторами, такими как полив водой разной жесткости, внесение удобрений и выращивание определенных культур. Восстановление плодородия почвы возможно путем проведения процедуры известкования, для чего подходит внесение древесной золы.

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Количество древесной золы, необходимой для известкования, зависит от уровня кислотности почвы. При повышенной кислотности рекомендуется использовать 0,4 килограмма средства на квадратный метр почвы, при средней — 0,3 килограмма, а при слабой — 0,2.

Альтернативой может служить доломитовая мука, применяемая в тех же количествах. Для почвы с повышенной кислотностью требуется 0,5 килограмма доломитовой муки на квадратный метр, для средней — 0,4 килограмма, а для слабой — 0,3.