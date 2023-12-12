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Возвращаем почве плодородность

1:03
Садоводство » Советы

Изменение кислотности почвы — естественный процесс, вызванный различными факторами, такими как полив водой разной жесткости, внесение удобрений и выращивание определенных культур. Восстановление плодородия почвы возможно путем проведения процедуры известкования, для чего подходит внесение древесной золы.

Возвращаем почве плодородность
Фото: flickr. com/photos/gtzecosan/8916542948/ by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Количество древесной золы, необходимой для известкования, зависит от уровня кислотности почвы. При повышенной кислотности рекомендуется использовать 0,4 килограмма средства на квадратный метр почвы, при средней — 0,3 килограмма, а при слабой — 0,2.

Альтернативой может служить доломитовая мука, применяемая в тех же количествах. Для почвы с повышенной кислотностью требуется 0,5 килограмма доломитовой муки на квадратный метр, для средней — 0,4 килограмма, а для слабой — 0,3.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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