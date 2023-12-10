Всё пойдёт в бурный рост: копеечное удобрение для сада

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В период размышлений о грядущем садоводческом сезоне, опытные дачники рассматривают для использования доступное и эффективное удобрение, которое подходит для обогащения всего сада.

Фото: commons.wikimedia. org by Sneha G Gupta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это удобрение отлично подходит как деревьям, так и овощам, поскольку представляет собой дрожжевой раствор, способствующий

корнеобразованию,

росту зеленой массы,

укреплению иммунитета растений

и оказывающий лечебное воздействие.

Однако важно применять его с умеренностью — не более трех раз в сезон. Для приготовления удобрения потребуются

10 литров теплой воды, 100 граммов свежих прессованных дрожжей в брикете, 5 столовых ложек сахара.

Все ингредиенты следует тщательно перемешать, добавив пол-литра сухой золы в дрожжевой раствор, и оставить на два часа для отдыха. По желанию можно внести также настойку из куриного помета (пол-литра, но это не обязательно).

Таким образом, получается концентрат, который необходимо использовать в разведенном виде. Разводить его следует в пропорции один к пяти (часть раствора к пяти частям чистой воды).

Полученным разбавленным средством следует поливать все овощи и плодовые деревья у корней. Положительный результат становится заметен уже через 2-3 дня после первого внесения удобрения, как сообщает портал oka.fm.