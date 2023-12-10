В период размышлений о грядущем садоводческом сезоне, опытные дачники рассматривают для использования доступное и эффективное удобрение, которое подходит для обогащения всего сада.
Это удобрение отлично подходит как деревьям, так и овощам, поскольку представляет собой дрожжевой раствор, способствующий
Однако важно применять его с умеренностью — не более трех раз в сезон. Для приготовления удобрения потребуются
Все ингредиенты следует тщательно перемешать, добавив пол-литра сухой золы в дрожжевой раствор, и оставить на два часа для отдыха. По желанию можно внести также настойку из куриного помета (пол-литра, но это не обязательно).
Таким образом, получается концентрат, который необходимо использовать в разведенном виде. Разводить его следует в пропорции один к пяти (часть раствора к пяти частям чистой воды).
Полученным разбавленным средством следует поливать все овощи и плодовые деревья у корней. Положительный результат становится заметен уже через 2-3 дня после первого внесения удобрения, как сообщает портал oka.fm.
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