Комнатные растения требуют постоянного внимания, и зимний период не исключение.
В холодные месяцы опытные садоводы настоятельно советуют не забывать о поливе. Важно помнить, что для увлажнения почвы в горшках не следует использовать холодную или неотстоянную воду.
Кроме того, зимой, как и в другие времена года, не рекомендуется переливать цветы, поэтому наилучшим вариантом будет проводить полив небольшими порциями.
Однако зимой особое внимание следует уделить не только поливу, но и другому важному аспекту — влажности воздуха.
Оптимальное значение влажности для горшечных растений составляет 60%. Если в помещении, где произрастают ваши растения, влажность воздуха ниже этого значения, это может привести к пожелтению и опаданию листьев.
Для повышения влажности воздуха рядом с растением рекомендуется разместить емкость с водой. Эффективны также регулярное опрыскивание и использование увлажнителя воздуха.
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