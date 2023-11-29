Комнатные растения: о чем нельзя забывать зимой

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатные растения требуют постоянного внимания, и зимний период не исключение.

Фото: commons.wikimedia. org by Chethiyanidushan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В холодные месяцы опытные садоводы настоятельно советуют не забывать о поливе. Важно помнить, что для увлажнения почвы в горшках не следует использовать холодную или неотстоянную воду.

Кроме того, зимой, как и в другие времена года, не рекомендуется переливать цветы, поэтому наилучшим вариантом будет проводить полив небольшими порциями.

Однако зимой особое внимание следует уделить не только поливу, но и другому важному аспекту — влажности воздуха.

Оптимальное значение влажности для горшечных растений составляет 60%. Если в помещении, где произрастают ваши растения, влажность воздуха ниже этого значения, это может привести к пожелтению и опаданию листьев.

Для повышения влажности воздуха рядом с растением рекомендуется разместить емкость с водой. Эффективны также регулярное опрыскивание и использование увлажнителя воздуха.