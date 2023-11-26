Зачем перед морозами использовать мочевину в саду

Концентрированный раствор мочевины в значительной степени способен эффективно уничтожать возбудителей болезней и вредителей, переживших зиму.
Этот метод применяется для борьбы с различными вредителями, такими как долгоносик, тли, нематода, парша и пурпурная пятнистость.
Процесс разведения мочевины для обработки сада довольно прост:
Часто раствор мочевины сочетают с железным купоросом для усиления эффекта. Для этого в 10 литрах теплой воды растворяют 500 граммов железного купороса. Затем добавляют 500 граммов мочевины и тщательно перемешивают смесь до полного растворения кристаллов.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.