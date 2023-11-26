Зачем перед морозами использовать мочевину в саду

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Концентрированный раствор мочевины в значительной степени способен эффективно уничтожать возбудителей болезней и вредителей, переживших зиму.

Фото: commons.wikimedia. org by Biswarup Ganguly is licensed under GNU Free Documentation License,

Этот метод применяется для борьбы с различными вредителями, такими как долгоносик, тли, нематода, парша и пурпурная пятнистость.

Процесс разведения мочевины для обработки сада довольно прост:

Возьмите 500-700 граммов сухих гранул мочевины.

В ведро объемом 10 литров налейте 10 литров воды и добавьте мочевину.

Тщательно перемешайте, добиваясь полного растворения кристаллов.

Отфильтруйте полученный раствор мочевины и перелейте его в опрыскиватель.

Осуществите тщательную обработку полученным раствором не только деревьев, но и приствольного круга почвы, а также под расположенной под деревом листвой, поскольку вредители могут зимовать именно в листвах и почве.

Часто раствор мочевины сочетают с железным купоросом для усиления эффекта. Для этого в 10 литрах теплой воды растворяют 500 граммов железного купороса. Затем добавляют 500 граммов мочевины и тщательно перемешивают смесь до полного растворения кристаллов.