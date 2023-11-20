Сохраняем баклажаны свежими на зиму

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Баклажаны, в отличие от моркови или картошки, не предназначены для длительного хранения, однако существуют способы продлить срок потребления этого овоща.

Фото: commons.wikimedia. org by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Для сохранения собранного урожая баклажанов рекомендуется поместить их в темное и сухое место с температурой не выше 0-2 ºC. При таких условиях овощи могут оставаться свежими приблизительно месяц-полтора. В комнатных условиях баклажаны сохраняют свою свежесть не более трех недель.

Продлить срок хранения можно, завернув каждый плод в бумагу и уложив их в ящики с вентиляционными отверстиями. Отличные результаты также достигаются при хранении баклажанов в полиэтиленовых пакетах с перфорацией, помещенных в фруктовый ящик в холодильнике. Таким образом, ключевым фактором для правильного и долговременного хранения баклажанов является использование темного и прохладного места в домашних условиях.

Также, как уточняет Википедия, возможен способ хранения баклажанов в золе или толченых углях.

Следует отметить, что оптимальным методом сохранения вкуса и полезных свойств баклажанов является замораживание. Для этого необходимо нарезать их кубиками, уложить в пакеты и поместить в морозильную камеру.

Баклажаны (Solanum melongena) принадлежат к семейству паслёновых и широко распространены в тропических и субтропических регионах. Они являются важным компонентом различных кулинарных традиций.