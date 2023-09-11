Бархатцы отцвели: что делать с ними дальше?

Солнечные и яркие бархатцы (Tagetes) часто служат украшением цветников и грядок. Опытные садоводы давно знают о полезных свойствах этих цветов и высаживают их по всему участку, чтобы не только украсить местность, но и избавиться от различных вредителей, а также улучшить качество почвы.

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Лечебные свойства бархатцев широко известны с давних времен. В растении содержится эфирное масло, которое обладает мощными антисептическими свойствами. Именно поэтому соцветия бархатцев часто используются в косметологии и народной медицине.

Сильный аромат тагетеса хорошо знаком садоводам. Все части этого растения содержат фитонциды, которые помогают защитить грядки от таких вредителей, как луковая муха, колорадский жук и капустная белянка.

Корни бархатцев выделяют тиофен, который отталкивает почвенных вредителей и подавляет рост некоторых видов сорняков, таких как пырей и хвощ. Именно поэтому бархатцы могут быть посажены вдоль грядок, в широких междурядьях и в приствольных кругах. Это не только придаст красоту вашему саду, но и принесет пользу.

Бархатцы, являясь неприхотливыми растениями, цветут на протяжении всего лета. Однако с приходом холодов их кусты увядают и теряют декоративность. Вопрос заключается в том, как использовать бархатцы после завершения цветения.

Что делать с бархатцами осенью

В первую очередь, вы можете собрать семена с тех растений, которые вам особенно понравились, если, конечно, речь идет о сортах, а не о гибридах.