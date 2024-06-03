Все тонкости обрезки абрикоса: зачем и как

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Абрикос летом обрезают в период активного роста

1:59
Садоводство

Когда лучше обрезать абрикос летом?

Обрезка абрикоса летом должна проводиться в период активного роста дерева. Лучшее время для этого - середина лета, после завершения периода плодоношения. Но не забудьте, что каждое дерево уникально, и в некоторых случаях, обрезку можно проводить и в начале лета.

Абрикос летом обрезают в период активного роста
Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2021/05/pruner-shears-used-on-apricot-tree.jpg

Шаги обрезки абрикоса летом

  • Подготовка инструментов: для обрезки абрикоса вам понадобятся острые и чистые секаторы или пилка. Обязательно обработайте инструменты антисептиком перед началом работы.
  • Удаление сухих и поврежденных веток: начните обрезку с удаления всех сухих, больных или поврежденных веток. Эти ветви не приносят пользы дереву и могут стать источником инфекции.
  • Разрежьте пересекающиеся ветви: если вы замечаете, что некоторые ветки пересекаются и трется друг о друга, лучше удалите одну из них. Это поможет избежать повреждений и стимулирует рост оставшейся ветви.
  • Формирование кроны: определите желаемую форму кроны и аккуратно обрежьте ветки, чтобы сформировать желаемую структуру дерева. Оставляйте главные ветви, а боковые срезайте так, чтобы они были короче главных.
  • Обрезка верхушки: чтобы стимулировать рост и ветвление, обрежьте верхушку дерева. Это также поможет дереву стать более компактным. 

Правила обрезки 

Избегайте чрезмерной обрезки, особенно если дерево молодое. Слишком сильная обрезка может замедлить рост и плодоношение. Не обрезайте абрикос во время дождя или сильной засухи. Выберите сухой день для работы. После обрезки обработайте места срезов антисептиком, чтобы предотвратить заражение. При обрезке старайтесь делать срезы под углом, чтобы вода не задерживалась на поверхности и не вызывала гниение.

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА АБРИКОСА после потери урожая
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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