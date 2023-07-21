Интересные факты о тюльпанах: происхождение, символика, пользовательский опыт

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тюльпаны — цветы, которые поражают своей красотой и разнообразием. Эти удивительные цветы имеют интересную историю и пустили глубокие корни в культуре разных народов.

Фото: www.thespruce. com/thmb/TsI3yNclW-R2QcFTFai5m99iQaY=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/tulip-types-for-spring-garden-1315804-hero-5c10c927e00c459eb24c702be447e50d.jpg

Интересное о тюльпанах

Тюльпаны происходят из Центральной Азии и Турции, где они были обнаружены ещё в древние времена. Впервые тюльпаны были зарегистрированы в Европе в 1559 году. Их красота и изысканный вид привлекли внимание культиваторов.

Слово "тюльпан" происходит от персидского "тюрбан, чалма". Это связано с их характерной формой. На сегодняшний день существует более 3000 сортов тюльпанов, которые в свою очередь сгруппированы в 150 сортов и 80 видов. Они различаются по форме, цвету и размеру. От маленьких, нежных цветов — до больших и ярких: выбор огромен.

В 17 веке тюльпаны вызвали настоящий ажиотаж в Голландии. Этот период истории известен как "тюльпаномания". Луковицы тюльпанов стоили огромные деньги, и те, кто занимался их продажей, обогащались. Тюльпановый ажиотаж даже обвалил местную экономику.

Голландия славится своими невероятными тюльпановыми полями, которые привлекают туристов со всего мира. В Нидерландах эти цветы считаются одним из национальных символов.

Тюльпаны часто ассоциируются с любовью, дружбой, преданностью — кроме, пожалуй, жёлтых, которые являются "вестниками разлуки", согласно некогда популярному шлягеру и одной восточной легенде. С другой стороны, желтый или золотистый — символ богатства и процветания, поэтому всё не так плохо. В целом в России, куда их завёз, разумеется, Пётр I, тюльпаны ассоциируются с наступлением весны. Они считаются символом воскрешения, новой жизни после холодной зимы.

В некоторых странах — например, в Китае — тюльпаны активно используются и в медицине. Из них делают настои, которые помогают справиться с различными заболеваниями. Некоторые части тюльпанов ядовиты, однако луковицы вполне съедобны: их можно обжаривать или запекать, придавая им нежный ореховый вкус. В период Второй мировой войны европейцы часто употребляли их в пищу.

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