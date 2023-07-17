Обрезка вечнозеленых растений: как и когда обрезать разные виды вечнозеленых растений

3:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка вечнозеленых растений является важной процедурой для их здоровья и эстетического вида. Правильное обрезание способствует поддержанию формы и размера растений, улучшает циркуляцию воздуха и светопроницаемость, а также способствует удалению поврежденных и больных веток.

Фото: www.thespruce. com/thmb/nHc9SmydAlzABRiXvZhMbk6HIcY=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/can-you-prune-evergreen-trees-hero-131cea89fbc94770acd2fe2b8a59c1d7.jpg

1. Важность обрезки вечнозеленых растений

Обрезка вечнозеленых растений имеет ряд преимуществ. Она помогает улучшить форму и структуру растений, удаляет мертвые и поврежденные ветки, а также способствует росту новых побегов. Обрезка также помогает контролировать размер растений, предотвращает их слишком интенсивный рост и сохраняет желаемую форму.

2. Лучшее время для обрезки вечнозеленых растений

Наилучшее время для обрезки вечнозеленых растений — ранняя весна или поздняя осень. В это время растения находятся в период покоя, и обрезка не повредит их росту. Избегайте обрезки в жаркие летние месяцы, так как это может вызвать стресс для растений и привести к их повреждению.

3. Подготовка к обрезке

Перед обрезкой вечнозеленых растений важно подготовиться. Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом:

Проверьте свои инструменты. Убедитесь, что ваши секаторы и пилы острые и готовы к использованию.

Изучите особенности каждого вида вечнозеленых растений, которые вы планируете обрезать. Разные виды могут требовать разных методов обрезки.

Определите желаемую форму и размер растения, прежде чем начинать обрезку.

4. Техники обрезки вечнозеленых растений

При обрезке вечнозеленых растений важно использовать правильные техники, чтобы избежать повреждения растений. Вот некоторые общие принципы обрезки:

Удалите мертвые, больные и поврежденные ветки.

Следуйте естественной форме растения при обрезке.

Используйте острые инструменты для получения чистых срезов.

Удаляйте только необходимые ветки, чтобы не ослаблять растение.

Обрезайте ветки на уровне боковых почек или узлов.

5. Обрезка конкретных видов вечнозеленых растений

Обрезка хвойных деревьев

Хвойные деревья, такие как ель и кипарис, требуют особого подхода к обрезке. Вот некоторые рекомендации:

Удаляйте мертвые и поврежденные ветки.

Обрезайте верхушку дерева, чтобы поддерживать желаемую высоту.

Формируйте боковые ветви, чтобы дать дереву более плотную и компактную форму.

Обрезка вечнозеленых кустарников

Вечнозеленые кустарники, например, буксус и вирбурнум, могут быть обрезаны для поддержания формы и размера. Вот что стоит учесть:

Обрезайте кустарники в начале весны или поздней осенью.

Удалите старые и поврежденные ветки.

Формируйте кустарник, удаляя лишние побеги и придавая ему желаемую форму.

Обрезка вечнозеленых лиственных растений

Вечнозеленые лиственные растения, такие как лавр и рододендрон, также требуют обрезки для поддержания здоровья и внешнего вида. Вот несколько рекомендаций:

Удаляйте старые и поврежденные листья и ветки.

Обрезайте лиственные растения после цветения.

Удалите ветви, которые мешают циркуляции воздуха и светопроницаемости.

Обрезка вечнозеленых цветов и растений

Некоторые вечнозеленые цветы и растения, такие как азалии и камелии, также могут требовать обрезки. Вот что стоит учесть:

Удалите отцветшие цветы и поврежденные ветки.

Обрезайте растения после их периода цветения.

Формируйте растение, чтобы поддерживать желаемую форму.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.