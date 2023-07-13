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Чем и как лечат ожоги от ядовитого плюща

2:54
Садоводство

Ядовитый плющ - распространённое растение, которое может вызвать неприятные последствия для здоровья, такие как зуд, сыпь и раздражение кожи. Если вы были подвержены контакту с ядовитым плющом и ищете эффективные способы облегчить симптомы, вы находитесь в нужном месте. 

Чем и как лечат ожоги от ядовитого плюща
Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/9/9d/2014-10-29_13_43_39_Poison_Ivy_foliage_during_autumn_leaf_coloration_in_Ewing%2C_New_Jersey.JPG

Очистка и уход

1. Мгновенное промывание. Первым шагом в лечении ядовитого плюща является мгновенное промывание области, которая была подвержена контакту с растением. Используйте прохладную воду и мягкое мыло для удаления соков ядовитого плюща с кожи. Не трите кожу сильно, чтобы избежать её повреждения.

2. Одежда и предметы. После контакта с ядовитым плющом важно тщательно помыть все одежду, обувь и предметы, которые могли быть загрязнены растением. Это поможет избежать повторного контакта с ядовитым плющом и распространения раздражения.

3. Средства для очистки. Используйте специальные средства для очистки, разработанные для удаления масел ядовитого плюща с кожи. Эти средства доступны в аптеках и могут помочь предотвратить дальнейшее распространение соков растения по коже.

Смягчение симптомов

4. Холодные компрессы. Применение холодных компрессов на затронутые участки кожи может снять зуд и облегчить раздражение. Оберните кусок льда в мягкую ткань и нанесите на пораженные участки в течение нескольких минут.

5. Охлаждающие лосьоны. Использование охлаждающих лосьонов или гелей, содержащих алоэ вера или каламин, также может помочь смягчить симптомы ядовитого плюща. Наносите лосьоны на затронутые участки кожи несколько раз в день для облегчения зуда и раздражения.

6. Отвары трав. Некоторые травы имеют успокаивающие свойства и могут помочь смягчить симптомы ядовитого плюща. Отвары ромашки, подорожника или мятного листа можно наносить на кожу в виде компрессов или использовать для принятия ванны.

Предупреждение

7. Защитная одежда. Чтобы избежать контакта с ядовитым плющом, наденьте защитную одежду, такую как длинные рукава, длинные штаны и перчатки. Это поможет предотвратить неприятные последствия и минимизировать риск контакта с растением.

8. Барьерные кремы. Применение барьерных кремов на кожу перед выходом на улицу или в районы, где возможно наличие ядовитого плюща, может помочь предотвратить проникновение соков растения в кожу. Обратитесь к фармацевту для получения рекомендаций по выбору подходящего крема.

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Ядовитый плющ (как его узнать/последствия)
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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