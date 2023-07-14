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Воздушные корни: нужно ли их обрезать у растений

3:21
Садоводство

Воздушные корни представляют собой корни, которые растут над поверхностью земли или субстрата, на котором растение находится. Они отличаются от корней, которые погружены в почву. Воздушные корни могут быть видны у некоторых растений, таких как эпифиты (растения, растущие на других растениях) или растения, которые растут во влажных условиях.

Воздушные корни: нужно ли их обрезать у растений
Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2021/05/orchid-planted.jpg

Роль воздушных корней для растений

Воздушные корни выполняют несколько важных функций для растений. Они обеспечивают дополнительную поддержку и фиксацию растения, особенно в случае эпифитов. Они также являются дыхательными органами, позволяя растению получать доступ к воздуху и кислороду. Воздушные корни также могут участвовать в поглощении влаги и питательных веществ из окружающей среды.

Вред от необрезанных воздушных корней

Необрезанные воздушные корни могут вызывать некоторые проблемы для растений и их окружения. Они могут стать переплетенными или запутанными, что приведет к ограничению доступа кислорода и света. Это может замедлить рост растения и даже вызвать его усыхание. Кроме того, необрезанные воздушные корни могут стать преградой для соседних растений, конкурируя с ними за ресурсы.

Преимущества обрезки воздушных корней

Обрезка воздушных корней может иметь несколько преимуществ для растений. Во-первых, это помогает поддерживать здоровье растения, удаляя запутавшиеся или поврежденные корни. Это также способствует лучшему поглощению кислорода и питательных веществ из окружающей среды. Обрезка воздушных корней также способствует эстетическому виду растения и его презентации в интерьере или саду.

Как обрезать воздушные корни

Перед тем, как приступить к обрезке воздушных корней, важно убедиться, что вы понимаете, какой вид растения у вас и его особенности. Некоторые растения могут требовать более аккуратного подхода к обрезке, чем другие. В целом, для обрезки воздушных корней вам потребуется острая и чистая секатора или ножницы для сада. Удалите только повреждённые, переплетённые или излишне длинные корни, оставляя здоровые и крепкие.

Лучшее время для обрезки воздушных корней

Оптимальное время для обрезки воздушных корней зависит от конкретного растения. В некоторых случаях рекомендуется обрезать воздушные корни после периода активного роста растения или в период покоя. Избегайте обрезки воздушных корней во время периода интенсивного роста или цветения растения.

Как правильно обрезать воздушные корни

  • Подготовьте необходимые инструменты, такие как острая секатора или ножницы для сада.
  • Оцените состояние воздушных корней и определите,какие из них нуждаются в обрезке.
  • Обрежьте только поврежденные, запутавшиеся или излишне длинные корни.
  • Держите инструменты чистыми и острыми для получения более точных срезов.
  • Обрезайте корни осторожно, избегая повреждения основного корня или стебля растения.
  • После обрезки обработайте срезы антисептическим средством для предотвращения возможной инфекции.

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ВОЗДУШНЫЕ КОРНИ У РАСТЕНИЙ, ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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