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Польза от гербицидов в саду: что важно знать

2:18
Садоводство

При изучении этикетки пестицида вы, возможно, сталкивались с термином "добавка". Что такое гербицидные добавки? В общем, добавка - это что-то, что добавляется для улучшения эффективности пестицида. Гербицидные добавки либо улучшают химическую активность, либо облегчают нанесение препарата. Многие из них используются для обеспечения прочного сцепления химических компонентов с листьями, а другие увеличивают растворимость продукта. Понять свойства гербицидных добавок и их роль важно для успешного применения гербицидов в садоводстве.

Польза от гербицидов в саду: что важно знать
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Руководство по гербицидным добавкам

Гербицидные добавки являются распространёнными компонентами многих химических формул растительных препаратов. Они применяются как в гербицидах, так и в пестицидах. Использование гербицидов с добавками может предоставить такие функции, как повышение смачивания, растворимости, укрепления, распределения и проникновения. Гербицидное руководство по добавкам поможет разобраться в различных типах добавок и их функциях.

Поверхностно-активные вещества

Многие из нас знакомы с поверхностно-активными веществами, некоторые из которых являются гербицидными добавками для распыления. В технической терминологии поверхностно-активное вещество снижает поверхностное натяжение между каплями и поверхностью листа. Они являются, по сути, смачивающими агентами, которые помогают химическим компонентам прилипать к поверхности листа. Без них капли просто стекали бы по листу, не впитываясь в растение. Существует четыре основных типа поверхностно-активных веществ, являющихся добавками:

  • Анионные поверхностно-активные вещества, улучшающие пенообразование.
  • Неионные поверхностно-активные вещества, наиболее распространенные в садоводстве, которые преодолевают поверхностное натяжение.
  • Амфотерные поверхностно-активные вещества, редко используемые в садоводстве, но иногда присутствующие в определенных формулах.
  • Катионные поверхностно-активные вещества, не используемые в садоводстве, но встречающиеся в промышленных чистящих средствах.

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Использование гербицидов в саду. Использования глифосатов в саду
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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