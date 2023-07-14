При изучении этикетки пестицида вы, возможно, сталкивались с термином "добавка". Что такое гербицидные добавки? В общем, добавка - это что-то, что добавляется для улучшения эффективности пестицида. Гербицидные добавки либо улучшают химическую активность, либо облегчают нанесение препарата. Многие из них используются для обеспечения прочного сцепления химических компонентов с листьями, а другие увеличивают растворимость продукта. Понять свойства гербицидных добавок и их роль важно для успешного применения гербицидов в садоводстве.
Гербицидные добавки являются распространёнными компонентами многих химических формул растительных препаратов. Они применяются как в гербицидах, так и в пестицидах. Использование гербицидов с добавками может предоставить такие функции, как повышение смачивания, растворимости, укрепления, распределения и проникновения. Гербицидное руководство по добавкам поможет разобраться в различных типах добавок и их функциях.
Многие из нас знакомы с поверхностно-активными веществами, некоторые из которых являются гербицидными добавками для распыления. В технической терминологии поверхностно-активное вещество снижает поверхностное натяжение между каплями и поверхностью листа. Они являются, по сути, смачивающими агентами, которые помогают химическим компонентам прилипать к поверхности листа. Без них капли просто стекали бы по листу, не впитываясь в растение. Существует четыре основных типа поверхностно-активных веществ, являющихся добавками:
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