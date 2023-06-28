Инструкция по выживанию сада во время засухи

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводство — это прекрасное и приятное занятие, которое приносит радость и удовлетворение. Однако когда наступает период засухи, сохранение здоровья и красоты вашего сада становится настоящим испытанием.

Распланируйте полив

Во время засухи особенно важно правильно распланировать полив вашего сада. Эффективное использование воды поможет сохранить растения здоровыми и сократить расход воды. Вот несколько советов по поливу.

Используйте капельный полив. Капельный полив - эффективный способ экономичного использования воды. Он позволяет доставлять влагу непосредственно к корням растений, минимизируя испарение и потери воды. Установите систему капельного полива и распределите трубки рядом с корнями растений для обеспечения оптимального поглощения влаги.

Утренний полив. Оптимальное время для полива сада - утренние часы. В это время температура воздуха ниже, и испарение воды будет минимальным. Поливайте сад рано утром, чтобы растения успели впитать влагу перед наступлением жары дня.

Земля под контролем

Сохранение влаги в почве - важный аспект выживания растений во время засухи. Есть несколько способов поддержания земли под контролем.

Покрытие почвы мульчей. Мульчирование - метод покрытия почвы слоем органического или неорганического материала. Это помогает удерживать влагу, предотвращать рост сорняков и защищать корни растений от перегрева. Нанесите слой мульчи толщиной около 5 сантиметров вокруг растений, чтобы сохранить влагу в почве.

Рыхление почвы. Рыхление почвы помогает улучшить ее структуру и способность удерживать влагу. Используйте рыхлитель или грабли, чтобы ослабить поверхностный слой почвы. Это поможет уменьшить испарение и улучшить проникновение воды к корням растений.

Выбирайте устойчивые растения

При создании сада устойчивость к засухе должна быть одним из ваших основных критериев выбора растений. Некоторые растения более приспособлены к жаркому и сухому климату. Вот несколько примеров растений, которые лучше выживают в условиях засухи.

Кактусы и суккуленты. Кактусы и суккуленты - это растения, которые приспособлены к суровым условиям сухого климата. Они хорошо сохраняют влагу в своих тканях и могут выжить в условиях ограниченного полива.

Травы с малым водопотреблением. Некоторые виды трав имеют низкий уровень водопотребления и могут прекрасно справляться в периоды засухи. Выбирайте сорняки с маленькими листьями, которые требуют меньше влаги для своего роста.

Мульчируйте

Мульчирование не только помогает удерживать влагу в почве, но также предоставляет другие преимущества для вашего сада. Вот несколько причин, почему мульчирование важно во время засухи.

Уменьшение испарения воды. Мульча создает защитный слой над почвой, который уменьшает испарение воды. Это помогает удерживать влагу рядом с корнями растений и предотвращает её потерю из-за жары и ветра.

Подавление роста сорняков. Мульча также помогает подавлять рост сорняков. Она создает барьер между солнечным светом и почвой, что затрудняет рост сорняков. Это позволяет растениям использовать доступную влагу и питательные вещества более эффективно.

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