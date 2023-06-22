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8 способов выгодно сэкономить для каждого садовода

3:26
Садоводство

Затраты на занятия садоводством могут быть меньше, если активно применять некоторые нехитрые рекомендации. Они в том числе касаются удобрений, почвы и воды. 

8 способов выгодно сэкономить для каждого садовода
Фото: www.thespruce. com/thmb/IHY_gzo-3Y5terRR2mdPQf0gnSY=/4711x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/how-to-start-a-garden-from-scratch-2132778-hero-5f6138784a034bad8bf9607ccb18dbed.jpg

1. Используйте компост

Компост — это отличный способ сэкономить деньги и одновременно улучшить качество почвы. Собирайте органические отходы, такие как остатки пищи, опавшие листья и обрезки растений, и создавайте компостную кучу на своём участке. Когда компост разлагается, он становится питательной почвой для ваших растений, что позволяет вам избежать покупки дорогостоящих удобрений.

2. Покупайте семена

Покупка семян вместо готовых растений может значительно сэкономить ваши деньги. Семена обычно гораздо дешевле, чем молодые растения, и вы можете вырастить их сами. Выбирайте семена от надёжных поставщиков и следите за инструкциями по посадке и уходу за ними.

3. Обменивайтесь растениями с соседями

Один из самых простых способов получить новые растения бесплатно — это обменяться растениями с соседями или друзьями-садоводами. Если у вас есть излишки растений, которые вы разводите, или вы хотите попробовать что-то новое, спросите у соседей, не хотят ли они обменяться некоторыми своими растениями. Это поможет вам разнообразить свой сад без дополнительных затрат.

4. Создавайте декор из природных материалов

Вместо того, чтобы покупать дорогие декоративные элементы для сада, используйте природные материалы, которые вы можете найти бесплатно. Ветки, камни, ракушки и другие природные предметы могут стать прекрасным украшением для участка. Будьте творческими и создавайте уникальные элементы декора с помощью природных материалов.

5. Используйте дождевую воду

Использование дождевой воды для полива растений поможет сэкономить воду и деньги. Установите систему сбора воды, чтобы собирать и сохранять её для использования в сухие периоды. Дождевая вода обычно чище, чем вода из водопровода, и растения любят её.

6. Планируйте сад заранее

Хорошее планирование — это ключ к успешному и экономичному садоводству. Перед тем как начать работы, составьте план своего сада. Определите, какие растения вам нужны, и где они будут находиться. Таким образом, вы сможете избежать ненужных расходов на неподходящие растения и организовать свой сад эффективно.

7. Покупайте инструменты с умом

Приобретение качественных садовых инструментов может быть дорого, но это долгосрочное вложение, которое поможет вам сэкономить деньги в дальней перспективе. Инструменты хорошего качества прослужат вам дольше и не потребуют постоянной замены. Перед покупкой исследуйте рынок и выбирайте надёжные бренды.

8. Проводите регулярный уход за растениями

Правильный уход за растениями поможет им расти здоровыми и сильными. Регулярно удаляйте сорную растительность, подкармливайте растения удобрениями и обеспечивайте им достаточное количество влаги и света. Здоровые растения меньше подвержены болезням и вредителям.

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Советы для дачи и сада
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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