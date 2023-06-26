Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Онколог-маммолог Игнатов: импланты не влияют на состояние молочных желёз и развитие рака груди
Грецкий орех: все тонкости выращивания
Эксперты назвали продукты, которые помогут "омолодить" кровь
Почему машина «меняет голос» и дребезжит выхлопом
Times: владелец пропавшего в Атлантике батискафа "хищно" искал известных клиентов для экспедиций
На курортах Египта начали снимать сетки, установленные против акул
Эндокринолог рассказала, о каких болезнях говорят отёки ног, рук, лица и "мешки" под глазами
Зеленский пригласил депутата парламента Греции Мицотакиса приехать в Киев
Фигурист РФ Костомаров показал, как занимается спортом на протезах

Чем полезен Иван-чай

2:29
Садоводство

История Иван-чая тесно связана с Россией и её традициями. Впервые этот чай был открыт на Русском Севере, где его использовали в качестве замены обычного - из листьев чая. Иван-чай был популярным напитком среди крестьян и селян, благодаря его вкусу и целебным свойствам. С течением времени Иван-чай стал символом русской культуры и народной мудрости.

Чем полезен Иван-чай
Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/0146/6200/8918/articles/rosebay-russianivantea.jpg?v=1640883677

Происхождение и разнообразие Иван-чая

Иван-чай произрастает в разных регионах, включая Россию, Украину, Беларусь и Казахстан. Разнообразие климатических условий в этих регионах влияет на вкус и качество Иван-чая. Например, северные регионы известны своими ароматными сортами Иван-чая, тогда как южные регионы предлагают более сладкие и мягкие варианты.

Полезные свойства Иван-чая

Иван-чай обладает множеством полезных свойств, которые сделали его популярным не только в России, но и во многих других странах. Вот некоторые из них. 

Антиоксиданты и иммунитет

Иван-чай содержит высокое количество антиоксидантов, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и укрепить иммунную систему. Потребление Иван-чая помогает предотвратить различные заболевания и поддерживать общее здоровье.

Улучшение пищеварения

Иван-чай имеет успокаивающие свойства и помогает улучшить пищеварение. Он снимает воспаление в желудке, способствует нормализации работы кишечника и снижению изжоги.

Снижение уровня стресса

Иван-чай содержит вещества, которые помогают расслабиться и снизить уровень стресса. Его употребление способно помочь снять напряжение и улучшить настроение.

Преимущества для сердца и кровообращения

Иван-чай содержит флавоноиды, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление Иван-чая помогает снизить уровень холестерина, укрепить стенки сосудов и улучшить кровообращение.

Другие полезные свойства

Иван-чай также обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами. Он способен помочь справиться с отёками, поддерживать здоровье почек и снижать риск возникновения воспалительных процессов в организме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ИВан-чай польза
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу

Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Кто был нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Пашутин жёстко прошёлся по Вайкуле и Пугачёвой
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Последние материалы
Охлобыстин рассказал, что вернулся с дачи и узнал о случившемся в России
Белый дом назвал отрезвляющими результаты первых недель наступления ВСУ
Психолог Некрасов-Гром объяснил, почему летом люди чаще влюбляются: пора порадоваться
"Турпром": туристка из РФ нашла "жильё" в Турции за 9 тысяч рублей на двоих у моря за неделю
Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня
Чем полезен Иван-чай
Как успешно разводить в саду яблони
Вице-премьер Хуснуллин проконтролирует ремонт дорог, повреждённых ЧВК «Вагнер»
Диетолог: "На завтрак нельзя есть сладкое"
Докладчик ООН Моралес: Польша принудительно вернула мигрантов в Белоруссию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников