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Полив растений: что надо знать

3:56
Садоводство

Растения нуждаются в правильном и эффективном поливе для своего здоровья и роста. Здесь мы рассмотрим, как сделать лучший полив для растений, следуя определенным принципам и выбирая подходящие методы полива.

Полив растений: что надо знать
Фото: архив

Почему важен полив растений?

Полив является одной из основных потребностей растений. Он обеспечивает растения необходимой влагой, которая помогает им выполнять жизненно важные процессы, такие как фотосинтез, поглощение питательных веществ и рост. Недостаток воды может привести к засыханию растений, их замедленному росту и даже гибели.

Основные принципы полива

  • Умеренность: Важно поливать растения умеренно, чтобы избежать залегания воды в корнях или переувлажнения почвы. Умеренное поливание способствует развитию крепких корней и здоровому росту растений.
  • Регулярность: Регулярный полив помогает поддерживать постоянный уровень влажности почвы, что особенно важно в периоды сухого климата или при выращивании растений в горшках. Регулярность полива также позволяет растениям получать достаточное количество влаги для нормального функционирования.
  • Подходящее время: Выбор подходящего времени для полива влияет на эффективность полива. В основном рекомендуется поливать растения утром или вечером, чтобы избежать быстрой испаряемости воды и солнечного ожога растений.

Как выбрать систему полива?

  • Капельный полив: Капельный полив — это метод, при котором вода постепенно подается в корень растений через капельницы или поливочные трубки. Он обеспечивает эффективное использование воды и минимизирует ее потери из-за испарения.
  • Распылительный полив: Распылительный полив предполагает распыление воды над растениями. Этот метод особенно полезен для полива растений с широкими листьями или в случаях, когда требуется равномерное распределение воды.
  • Поверхностный полив: При поверхностном поливе вода наносится прямо на поверхность почвы. Этот метод хорошо подходит для полива молодых растений или при использовании системы полива с низкой пропускной способностью.

Лучшие методы полива

  • Полив почвы: Этот метод предполагает нанесение воды вблизи корня растений, чтобы обеспечить прямое питание и увлажнение корневой зоны. Он особенно полезен при выращивании растений в саду или грядках.
  • Полив листьев: Полив листьев предполагает нанесение воды непосредственно на листья растений. Он помогает удалить пыль и грязь с листьев и способствует лучшему поглощению света и питательных веществ.
  • Полив корней: Полив корней предполагает погружение корней растений в воду на некоторое время. Этот метод особенно полезен при выращивании растений в горшках или контейнерах.

Как узнать, когда поливать?

Определение подходящего времени для полива растений может быть вызовом. Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Проверьте влажность почвы: Если верхний слой почвы ощущается сухим на ощупь, это может быть признаком необходимости полива.

Наблюдайте за растениями: Если листья начинают просыхать или скручиваться, это может указывать на нехватку влаги и требовать полива.

Используйте влагомер: Влагомеры могут быть полезными инструментами для определения уровня влажности почвы и определения, когда поливать.

Вода для полива

Качество воды, используемой для полива, имеет важное значение для здоровья растений. Вода должна быть чистой, без химических примесей или излишней жесткости. Если вода имеет повышенное содержание хлора или других вредных веществ, рекомендуется использовать фильтры или обработку воды.

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Самый крутой ПОЛИВ на грядках: быстро, дешево и просто
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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