Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава администрации Донецка Кулемзин заявил о мощном обстреле Кировского района
Лучшие советы по уходу за брунерой
Замглавы Минобороны Украины Маляр: Киев не планирует объявлять о начале контрнаступления
Минобороны РФ: ВСУ потеряли не менее 240 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны России предложило ставить граждан на воинский учёт без явки в военкомат
Шукшина поделилась молитвой на изгнание "гнусной прозападно-либерастической своры"
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
Боевики ВСУ активно проводят разведку боем на Запорожском направлении
Терапевт Голубкова объяснила, можно ли пить воду перед тем, как сдавать анализ крови

Как вырастить красивые петунии в саду или на балконе?

1:13
Садоводство

Петунии — это красивые цветы, которые могут украсить ваш сад или балкон. Выращивание петуний может стать интересным и увлекательным хобби.

Как вырастить красивые петунии в саду или на балконе?
Фото: www.thespruce. com/thmb/W32JqnW73O9e71s8QnkXGb39Lb0=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-1184119275-07615493f1804754b4319359386fc685.jpg

Выбор подходящего сорта

Перед началом выращивания петуний необходимо выбрать подходящий сорт, который соответствует вашим предпочтениям и условиям выращивания. Существует множество различных сортов петуний, включая однолетние и многолетние варианты, разные окраски и размеры цветков. 

Подготовка грунта

Хорошая подготовка грунта играет важную роль в успешном выращивании петуний. Петунии предпочитают солнечные места с хорошей дренажной системой. Перед посадкой петуний следует внимательно подготовить грунт, удалив сорняки и обогатив его органическим удобрением.

Посадка петуний

После подготовки грунта можно приступить к посадке петуний. Расстояние между растениями зависит от их сорта и размера, поэтому следует следовать указаниям на упаковке или соблюдать рекомендации садоводов. Глубина посадки также важна — корни петунии должны быть полностью покрыты грунтом, но не слишком глубоко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Выращивание петунии от посева до цветения
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Вши, сифилис, гепатит: в России начался всплеск "нехороших" болезней

В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.

В России начался всплеск болезней третьего мира: вши, сифилис, гепатит
Советник главы Крыма Крючков подтвердил информацию о сбитом в Джанкое беспилотнике
В крымском Джанкое сбили беспилотник ВСУ, повреждены дома
Украинские беженцы захватили польский город
О ранних симптомах рака щитовидной железы рассказала Национальная служба здравоохранения Англии
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
ВСУ объяснили, почему сдадут Часов Яр ВС России
Боевые летчики фиксировали НЛО, зонды или дроны над зоной СВО
ВС РФ готовятся к взятию Киева на советских принципах "ударных армий"
ВС РФ готовятся к взятию Киева на советских принципах "ударных армий"
Последние материалы
Замглавы Минобороны Украины Маляр: Киев не планирует объявлять о начале контрнаступления
Минобороны РФ: ВСУ потеряли не менее 240 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны России предложило ставить граждан на воинский учёт без явки в военкомат
Шукшина поделилась молитвой на изгнание "гнусной прозападно-либерастической своры"
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
Боевики ВСУ активно проводят разведку боем на Запорожском направлении
Терапевт Голубкова объяснила, можно ли пить воду перед тем, как сдавать анализ крови
Арестович* заступился за парня, исполнявшего во Львове песни на русском языке: Ты не должен был извиняться
Боевики ВСУ предприняли попытку мощной атаки под Угледаром
Экс-разведчик США Риттер раскрыл, какая судьба ждёт украинских бойцов, подготовленных НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников