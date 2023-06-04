Петунии — это красивые цветы, которые могут украсить ваш сад или балкон. Выращивание петуний может стать интересным и увлекательным хобби.
Перед началом выращивания петуний необходимо выбрать подходящий сорт, который соответствует вашим предпочтениям и условиям выращивания. Существует множество различных сортов петуний, включая однолетние и многолетние варианты, разные окраски и размеры цветков.
Хорошая подготовка грунта играет важную роль в успешном выращивании петуний. Петунии предпочитают солнечные места с хорошей дренажной системой. Перед посадкой петуний следует внимательно подготовить грунт, удалив сорняки и обогатив его органическим удобрением.
После подготовки грунта можно приступить к посадке петуний. Расстояние между растениями зависит от их сорта и размера, поэтому следует следовать указаниям на упаковке или соблюдать рекомендации садоводов. Глубина посадки также важна — корни петунии должны быть полностью покрыты грунтом, но не слишком глубоко.
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