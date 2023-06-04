Как вырастить красивые петунии в саду или на балконе?

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Петунии — это красивые цветы, которые могут украсить ваш сад или балкон. Выращивание петуний может стать интересным и увлекательным хобби.

Фото: www.thespruce. com/thmb/W32JqnW73O9e71s8QnkXGb39Lb0=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-1184119275-07615493f1804754b4319359386fc685.jpg

Выбор подходящего сорта

Перед началом выращивания петуний необходимо выбрать подходящий сорт, который соответствует вашим предпочтениям и условиям выращивания. Существует множество различных сортов петуний, включая однолетние и многолетние варианты, разные окраски и размеры цветков.

Подготовка грунта

Хорошая подготовка грунта играет важную роль в успешном выращивании петуний. Петунии предпочитают солнечные места с хорошей дренажной системой. Перед посадкой петуний следует внимательно подготовить грунт, удалив сорняки и обогатив его органическим удобрением.

Посадка петуний

После подготовки грунта можно приступить к посадке петуний. Расстояние между растениями зависит от их сорта и размера, поэтому следует следовать указаниям на упаковке или соблюдать рекомендации садоводов. Глубина посадки также важна — корни петунии должны быть полностью покрыты грунтом, но не слишком глубоко.

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