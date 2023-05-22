Основные правила хранения инструментов для ухода за огородом

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Надлежащее хранение инструментов для ухода за огородом поможет им оставаться в хорошем состоянии на долгое время.

Фото: pixabay.com

Очистите инструменты перед тем, как убрать на хранение

Необходимо очистить их от грязи и остатков почвы. Это поможет предотвратить рост бактерий и других микроорганизмов на инструментах.

Заточите инструменты

Инструменты стоит заточить перед тем, как убрать их на хранение, чтобы они были готовы к использованию в следующий раз. Заточка также помогает убрать заусенцы на лезвиях, что способствует их долговечности.

Храните инструменты в сухом месте

Влага может привести к появлению ржавчины на инструментах и порче ручек.

Храните инструменты в отдельном месте

Хранение инструментов вместе с другими инструментами или материалами может привести к их повреждению.

Используйте защитные чехлы или ящики

Защитные чехлы и ящики защитят инструменты от повреждений, а также от пыли и грязи.