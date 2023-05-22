Надлежащее хранение инструментов для ухода за огородом поможет им оставаться в хорошем состоянии на долгое время.
Необходимо очистить их от грязи и остатков почвы. Это поможет предотвратить рост бактерий и других микроорганизмов на инструментах.
Инструменты стоит заточить перед тем, как убрать их на хранение, чтобы они были готовы к использованию в следующий раз. Заточка также помогает убрать заусенцы на лезвиях, что способствует их долговечности.
Влага может привести к появлению ржавчины на инструментах и порче ручек.
Хранение инструментов вместе с другими инструментами или материалами может привести к их повреждению.
Защитные чехлы и ящики защитят инструменты от повреждений, а также от пыли и грязи.
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