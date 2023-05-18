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Дождевая вода — один из главных источников питания для растений

1:24
Садоводство

Сад после дождя — это прекрасное зрелище. Свежесть и аромат в воздухе, зелёные листья и яркие цветы — всё это добавляет особую красоту природе. Однако, помимо этой эстетической составляющей, дождь также играет важную роль в жизни растений.

Дождевая вода — один из главных источников питания для растений
Фото: rb7.ru
  • Дождевая вода — один из главных источников питания для растений. Вода помогает растениям абсорбировать питательные вещества из почвы, необходимые для их роста. Кроме того, дождь также содержит азот, который является одним из важнейших элементов для развития растений.
  • Дождевая вода также помогает очищать листья растений от пыли и грязи, что позволяет им получать больше света и воздуха. Это в свою очередь улучшает их здоровье и снижает риск заболеваний.
  • Дождь также может оказать влияние на процесс опыления. Он может помочь распространению пыльцы по растениям и способствовать опылению цветов. 
  • Дождь также может повлиять на цветение растений. Он может способствовать ускоренному цветению, увеличению количества цветов на растении, а также улучшению их цвета.
  • Дождевая вода может изменять состав почвы, в том числе увеличивать содержание некоторых важных элементов, таких как калий и фосфор. Это может оказать положительное влияние на рост растений .

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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