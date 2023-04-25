Суккуленты-медузы украсят вашу веранду на даче

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Возможно, вы еще не слышали о таких растениях, как суккуленты-медузы, но это не беда. Ведь есть множество творческих способов улучшить свое окружение, и идеи на Pinterest наверняка уже загружают ваш мозг.

Прежде всего давайте поговорим о том, насколько легко заботиться о суккулентах. Некоторые люди (в том числе я) способны уничтожить любое растение, которое им попадется на пути, еще до того, как оно начнет расти. Другими словами, когда кому-то нужно попросить о помощи по уходу за растениями, они точно не обращаются к вам.

Но хорошие новости! Суккулентам не требуется много внимания, воды и всего прочего. Они обычно заботятся о себе, совсем не требуя нашего вмешательства. И при этом имеют самые красивые формы и размеры.

Для начала, вам нужен подвесной горшок, почва и два вида растений, которые вы хотели бы использовать: одно для верхней части "медузы" и одно для "щупалец". Возьмите достаточно почвы, чтобы заполнить свой подвесной горшок почти до верхнего края. Затем посадите пять из ваших подвесных суккулентов вокруг внешней стороны, у края горшка. Затем возьмите пять-шесть выбранных цветущих суккулентов и посадите их внутри вашего подвесного горшка. Оставьте каждому достаточно места для полного роста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.