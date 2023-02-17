Количество краснокнижных подснежников в Ростове уменьшается из-за предприимчивых бабушек

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Из-за того, что предприимчивые дельцы срывают на продажу не успевшие толком появиться подснежники, количество и без того редких цветов в 2023 году значительно уменьшилось.

Бабушки начали продавать подснежники по 150-300 рублей за букетик ещё в начале февраля. Весенние первоцветы уже собирают в Краснодарском крае, и везут на продажу на север.

Однако, как пишет rostovgazeta.ru, сорванные подснежники уже не могут размножаться, хотя могли бы, если бы остались расти.

"Эти цветы могли бы перенести заморозки, их семена попали бы в землю и преумножили популяцию. А из-за бабушек с букетиками и их поставщиков пути назад нет, подснежников уже стало меньше, чем было в прошлом году", — рассказал эколог Дмитрий Брыканов.