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Количество краснокнижных подснежников в Ростове уменьшается из-за предприимчивых бабушек

0:52
Садоводство

Из-за того, что предприимчивые дельцы срывают на продажу не успевшие толком появиться подснежники, количество и без того редких цветов в 2023 году значительно уменьшилось.

Количество краснокнижных подснежников в Ростове уменьшается из-за предприимчивых бабушек

Бабушки начали продавать подснежники по 150-300 рублей за букетик ещё в начале февраля. Весенние первоцветы уже собирают в Краснодарском крае, и везут на продажу на север.

Однако, как пишет rostovgazeta.ru, сорванные подснежники уже не могут размножаться, хотя могли бы, если бы остались расти.

"Эти цветы могли бы перенести заморозки, их семена попали бы в землю и преумножили популяцию. А из-за бабушек с букетиками и их поставщиков пути назад нет, подснежников уже стало меньше, чем было в прошлом году", — рассказал эколог Дмитрий Брыканов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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