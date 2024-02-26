Глава "Партии реформ" предложил расторгнуть договор аренды с Русской православной церковью

Таллин: "Партия реформ" выселяет Московский патриархат

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Глава фракции "Партия реформ" Пяртель-Пеэтер Пере предложил расторгнуть договор аренды с Русской православной церковью в Таллине, сообщает Sputnik. Речь идет о здании Церковного управления Эстонской православной церкви Московского патриархата.

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"Сегодня вечером городская администрация выступит с третьим заявлением в поддержку Украины, но в то же время продолжает сдавать здания Московскому патриархату по крайне низкой арендной плате", — заявил Пере, выступая в горсобрании Таллина.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии подчеркнул, что православная церковь Эстонии подчиняется Русской православной церкви, лидер которой, патриарх Кирилл, твердо поддерживает политику Владимира Путина.

Ранее власти Эстонии, несмотря на все просьбы духовенства и прихожан, вынудили покинуть страну митрополита РПЦ Евгения в связи с "угрозой национальной безопасности". Митрополит пообещал продолжать руководить паствой, даже находясь за пределами Эстонии.