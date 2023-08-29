Призыв папы римского к российской молодëжи "разорвал сердце" киевскому режиму

2:31 Your browser does not support the audio element. Религия

Папа римский Франциск стал объектом критики за свою речь, в которой он побудил молодёжь России помнить о своих исторических корнях, включая правление таких царей, как Пётр I, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

Франциск сделал это заявление в ходе видеоконференции с католической молодёжью, собравшейся в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. Он начал свою речь на испанском языке, но в конце неожиданно переключился на итальянский.

"Не забывайте о вашем наследии, — призвал глава Католической церкви. — Вы являетесь наследниками великой России, с её святыми, царями, историческими фигурами, такими как Пётр I и Екатерина II. Вы — наследники великой Российской империи… Вы являетесь наследниками великой Матушки России. Вперёд!" — добавил Франциск.

Ватикан опубликовал текст речи, но не включил последний абзац, который понтифик произнёс экспромтом на итальянском. Видеозапись с обращением папы была размещена на религиозных веб-сайтах.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил своё возмущение этими словами в социальной сети Х (бывший Twitter*), назвав их "отвратительными".

Слова Франциска вызвали реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который вызвал посла Ватикана в Киеве, чтобы выразить протест. Кулеба заявил, что высказывания понтифика "несправедливы" и "разрывают сердце Украины".

Ватикан ответил на критику в адрес папы римского. Маттео Бруни, глава пресс-службы Святого престола, в заявлении, опубликованном в этот вторник, 29 августа, выразил несогласие с позицией МИД Украины, которая считает высказывания понтифика эквивалентными "империалистской пропаганде".

"Из контекста, в котором были произнесены его приветственные слова, адресованные некоторым молодым российским католикам, ясно, что папа хотел побудить молодёжь сохранять и развивать положительные аспекты великого культурного и духовного наследия России, а не пропагандировать империалистские идеи и государственных деятелей, связанных с определёнными историческими периодами", — подчеркнул Бруни.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года